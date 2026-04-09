צפו בתיעוד מיוחד משריפת החמץ של הרבי מגור בערב הפסח • עם הפסקת האש וסיום מבצע "שאגת הארי", הורה האדמו"ר באופן חריג לקיים לימודים ב"אסרו חג" כדי להשלים את ביטול התורה • בצל החזרה לשגרה: הנס הכביר בערד, לאחר שהטיל האיראני פגע בלב השכונה החסידית והאירוע הסתיים ללא אבדות בנפש (חסידים)
ברוך דיין האמת, בשעות הצהריים הלכה לעולמה האישה החשובה מרת אסתר וייץ ע"ה, אשת הרה"ח ר' יששכר דב וייץ, מחשובי חסידי גור באשדוד וחיפה, והיא בת 72 בפטירתה | המנוחה הייתה גיסתו של יבלחט"א האדמו"ר מגור (דיין האמת)
מלחמת חרמה בטכנולוגיה הממכרת: לאחר שקהילות רבות בארץ ובחו"ל יצאו חוצץ נגד השימוש ב-AI, מצטרפת חסידות גור למערכה עם סדרת תקנות חדשות והדרכות ברורות לאנשי המלוכה | השבת, פרשת תרומה, תצוין כ"שבת טהרנו" ובמרכזה יפורסם מכתב הוועדה האוסר על "דו-שיח" עם המכונה | המכתב המלא (חסידים)
תחת אבטחה כבדה: גדולי האדמו"רים התכנסו הערב בעיה"ק ירושלים לדון בעתיד עולם התורה וחוק הגיוס • המכתב הנוקב של האדמו"ר מסלונים: "לא נעזוב את הישיבות בכל מצב" • הופעתו החריגה של הגר"פ פרידמן וההחלטה להשאיר את הפוליטיקאים מחוץ לדלת • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק סיכום של שעה וחצי של מתח (חסידים)
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, צפויה להתכנס בקרוב במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, כדי להכריע האם לתמוך בחוק הגיוס | האסיפה הייתה אמורה להתכנס כבר לפני חג החנוכה אך נדחתה שוב ושוב, בפעם האחרונה נדחתה בשל מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור | ל'בבלי' נודע כי גם הפעם הכינוס מוטל בספק עקב חולשתו של אחד האדמו"רים (חרדים)
עם צאת השבת קיבלו רבבות חסידי גור את הבשורות הטובות מעיה"ק ירושלים, כי האדמו"ר מגור השתתף בכל תפילות השבת בהיכל בית המדרש הגדול, לאחר שבוע של חולשה, ואף סעד את הסעודות עם בני משפחת המלוכה | החסידים קיבלו את הבשורות בשמחה רבה וממשיכים בתפילות להמשך חיזוק כוחותיו (חסידים)
רבבות חסידי גור זכו מדי ערב להסתופף בצילו של האדמו"ר ולחזות בנועם עבודתו הקדושה במעמד הדלקת הנרות | אמש, בליל 'זאת חנוכה', שם הצלם שוקי לרר פעמיו אל עבר מרכז החסידות בירושלים, וחזר עם תיעוד מרהיב, החל מרגעי הכנסת חנוכיית הכסף על ידי העסקן לבית גור מוטי בבצ'יק, דרך מעמד ההדלקה של האדמו"ר והדלקת ה'שמש' על ידי בנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר, ועד למראות העוצמתיים של אלפי החסידים המזמרים מניגוני החג אל מול פני הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)
צפו בתיעוד ענק ממעמד הדלקת נר רביעי בחצר הקודש גור | החל מעבודת הקודש של האדמו"ר בהעלאת השלהבת, ועד לשירת הרבבות ברוב רגש שהרעידה את כותלי בית המדרש הגדול | הצלם חיים גולדברג מגיש גלריה של עוצמה, קדושה והתעלות| צפו (חסידים)
עם שקיעתה של חמה התאספו רבבות חסידי גור בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים, לחזות בנועם זיו עבודתו הקדושה של האדמו"ר במעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה | בין הרבבות נצפו רבנים רמי מעלה לצד דיינים ומורי הוראה (חסידים)
מאז שהחלו הדיונים על חוק הגיוס, ישנם הרבה רעשי רקע מתוך הקואליציה כנגד החוק וניסיון לבלום אותו. אך מאחורי הקלעים, ההנהגה החרדית סבורה, כי במידה ותהיה חזית חרדית אחידה בעד העברת החוק, נתניהו כבר ישיג את הרוב הדרוש | "בבלי" חושף כעת, כי המנהיגים הליטאים צפויים לפגוש בקרוב את הרבי מגור, כדי לדון איתו בנושא | הפרטים (אקטואליה)
ח"כ יצחק גולדקנופף הצליח לרגש את רבבות חסידי גור, במהלך שמחת בית גור בשבוע שעבר, כשביצע באומנות את יצירת הזמר "בריך שמיה" המפורסם של החזן יוסל'ה רוזנבלט ז"ל מול האדמו"ר מגור| הקהל עצר את נשימתו לרגע והאזין בשקיקה | האזינו (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר נחת אמש בארה"ק | במעמדי קודש שנערכו לכבודו התייחס האדמו"ר לגזירת הגיוס המרחפת על בני התורה, והצהיר: "באתי לעמוד לימין לוחמי מלחמות השם נגד גזירת הגיוס הנוראה - ישנם אלו שמנסים לעשות פשרות ומוכנים להצביע על חוק שחצי מהעם היהודי בארה"ק ילך לצבא - פשרות בגיוס הן שמד!"| צפו בתיעוד ענק מעמדי ההוד של היום הראשון בצל הקודש (חסידים)
עם סיום העצרת נכנס האדמו"ר מגור לבית בו שהה ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, השניים שוחחו דקות ארוכות | הגרמ"צ ברגמן התבטא ואמר לאדמו"ר: אני חושב שמהעצרת הזו צריכה לצאת הכרזה שאף אחד הוא לא בעל הבית על התורה. וממילא אי אפשר לוותר על אף אחד! האדמו"ר מגור נענה על אתר בחיוב ואמר: בוודאי, אמת! | לאחר מכן התברכו זה עם זה ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חרדים)
אלפי חסידי גור מתקבצים כעת ברחוב ירמיהו פינת שמגר בירושלים, לשם הגיע זה עתה האדמו"ר מגור לעצרת המיליון | עם הגיעו למרפסת המיוחדת שהוכנה לכבודו, פתח הרבי בתפילת מנחה ברוב עם – רגע עוצמתי ומרגש של תפילה, דומיה ורוממות (חסידים)
הצלם המיתולוגי שוקי לרר הצליח להשתחל מיד בצאת חג שמחת תורה אל תוך היכל ביהמ"ד הגדול של חסידות גור בירושלים, ולתעד את אחד המעמדים העוצמתיים והמרוממים של השנה – הקפות השניות ע"י האדמו"ר מגור, לעיני רבבות חסידיו | המראות – האדמו"ר אחוז בספר התורה, השמחה העצומה, הדבקות, והשירה אדירה בשילוב ריקודי הקודש – מתועדים בגלריה מרהיבה, כזו שלא נראתה מעולם בצילומי חצה"ק גור (חסידים)
אלפי חסידי גור נהרו הבוקר - יום הושענא רבה, אל היכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, לתפילת היום בצילו של האדמו"ר מגור • החסידים זכו לחזות בנועם עבודתו הנשגבה של הרבי, בעת הנענועים המינים, בהקפות סביב ספרי התורה ובחביטת הערבות (חסידים)
רבבות חסידי גור התכנסו אמש (יום שני) למעמד אדיר ומרגש, שהוקדש כולו לחיזוק לימוד המוסר | במרכז המעמד הופיע הופיע האדמו"ר מגור בהדרו לעיני קהל הרבבות | לאחר שנשאו משפיעי החסידות נאומים מרגשים על חשיבות הלימוד וההתבוננות הפנימית, האציל האדמו"ר ברכה בקול נרגש שנשמעה בכל ירכתי בית המדרש בלשון קודשו: "אני רוצה לברך את כל הציבור שיגדלו בתורה, שנה טובה, הן בגשמיות והן ברוחניות" | המעמד, שתועד בתיעוד ענק, שיקף את עוצמת החסידות ואת מסירותה לחינוך ולבניית הדורות הבאים על יסודות התורה והמוסר (חסידים)
השנה החולפת הייתה מלאה באירועים מיוחדים, מרגשים ומרוממים | אנו ב'בבלי' סיקרנו אלפי אירועים בחצרות הקודש, היכלי הישיבות ומסעות גדולי התורה | מכל אלה, בחרנו להביא בפניכם את חמשת הרגעים מהעולם החסידי שנגעו בלבבות רבים וזכו למספר הכניסות הגבוה ביותר | הצטרפו אלינו למסע בזמן אל רגעי שיא של אמונה, שמחה ותקווה (חסידים)