בבלי
לאחר מחלה קשה

אבל בחסידות | מרת אסתר וייץ ע"ה, גיסתו של האדמו"ר מגור הלכה לעולמה 

ברוך דיין האמת, בשעות הצהריים הלכה לעולמה האישה החשובה מרת אסתר וייץ ע"ה, אשת הרה"ח ר' יששכר דב וייץ, מחשובי חסידי גור באשדוד וחיפה, והיא בת 72 בפטירתה | המנוחה הייתה גיסתו של יבלחט"א האדמו"ר מגור (דיין האמת)

נר נשמה

אבל כבד ירד היום (רביעי) על בחצר הקודש גור עם הסתלקותה של האשה החשובה מרת אסתר וייץ ע"ה, גיסתו של יבלחט"א האדמו"ר מגור, אשר הייתה דמות של חסד ואצילות, שהשיבה את נשמתה ליוצרה לאחר שחלתה במחלה קשה בחודש האחרון.

המנוחה ע"ה נולדה בכ"ד בתמוז תשי"ג לאביה הרה"ח ר' ישעיהו וקסלמן ז"ל, מנכבדי חסידי גור בחיפה ומי ששימש כיו"ר אגודת ישראל בעיר.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, יבלחט"א הרה"ח ר' יששכר דב ישעיה וייץ שיחי', מדמויות ההוד של החסידות בחיפה. בעלה הוא בנו של הגה"ח רבי מנחם מנדל וייץ זצ"ל, ששימש כר"מ בישיבת 'חידושי הרי"ם' והיה חמיו של יבלחט"א האדמו"ר מגור.

במשך עשרות שנים בנו את ביתם בעיר חיפה על אדני התורה והחסידות. בעלה נודע כמשגיח כשרות ירא שמיים וכבעל תפילה המעביר את התפילה לפני התיבה בבית המדרש הגדול של חסידי גור בירושלים.

מכריה מספרים על אישה צדקנית שספר התהילים לא מש מידה, וכל ימיה היו חטיבה אחת של אמונה וחסד. מדי ערב שבת הייתה מקפידה לחלק נרות שבת ברחבי העיר חיפה כדי לזכות את הרבים באור השבת. בשנה האחרונה עברה יחד עם בעלה להתגורר בעיר אשדוד, בסמוך לילדיה.

זכתה להותיר אחריה דור ישרים מבורך: 12 ילדים, בנים ובנות, נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
בבלי
