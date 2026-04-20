שר וגדול נפל בישראל, אבל כבד בעולם התורה והישיבות, ויהדות צרפת בפרט, אמש בחצות הלילה הגיע הבשורה המעציבה משכונת בית וגן בירושלים על הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי ראובן אלבאז זצ"ל, מי ששימש במשך יובל שנים כמגדלור של תורה ויראה וזכה להעמיד אלפי תלמידים.

רבי ראובן זצ"ל נודע לאורך עשרות שנים כמרביץ תורה ומוסר שהקדיש את כל ישותו למען המוסד המפואר 'חכמי צרפת' באקס-לה-בן. הישיבה, שהיוותה מגדלור של תורה בלב אירופה החרבה שלאחר השואה, הייתה עבורו בית וייעוד.

בישיבה זו גידל ורומם אלפי תלמידים שתפסו בהמשך עמדות מפתח בעולם הרבני והתורני. עבור תלמידיו, רבי ראובן לא היה רק ראש ישיבה, אלא דמות של אב רוחני שדאג לכל צרכיהם הגשמיים והרוחניים כאחד במסירות שאין לה אח ורע. רבים השיב מעוון והיה ידוע בגישתו הייחודית כמאמר המשנה: אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

בשנים האחרונות קבע המנוח את מקום מושבו בשכונת בית וגן בירושלים. גם בערוב ימיו, המשיך בסדר יומו התורני השוקק ביראה ובצניעות מופלגת, כשהוא קובע את תלמודו בבית המדרש 'מנוחת שלום'.

תושבי השכונה ובוגרי הישיבה שעלו למעונו מספרים על תלמיד חכם עצום ששילב תורה עמוקה עם מידות נאצלות והארת פנים לכל אדם. בעיר התורה והחסידות בני ברק היה המנוח דמות מוכרת, כמי שהסתופף רבות בצלם של גדולי ישראל וזכה לקרבה מיוחדת במעונותיהם.

בשנים האחרונות נחלש ונתייסר בייסורים קשים ומרים, אותם קיבל באהבה ובדומייה, תוך שהוא ממשיך בעבודת השם במסירות נפש עד ליציאת נשמתו בטהרה.

הגאון זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות.

מסע הלוויה ייצא הבוקר (שני) בשעה 09:30 מביתו ברחוב בית וגן 6 ירושלים. ובשעה 12:00 בצהריים מהיכל כולל חזון איש ברחוב סמטת האר"י. אל עבר בית החיים פוניבז' בעיר, שם ייטמן המנוח זצ"ל למנוחת עולמים סמוך לגדולי ומאורי עולם התורה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.