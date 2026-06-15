עולם החסד היהודי בניו יורק ובחצרות חסידי חב"ד בארצות הברית ובעולם כולו מתעטף באבל עם קבלת הבשורה המרה על פטירתה של מרת רבקה רובשקין ע"ה, אם המשפחה הנודעת ואחת הדמויות המוכרות והאהובות ביותר בשכונת בורו פארק שבברוקלין, אשר הלכה לעולמה בשיבה טובה בגיל שנות התשעים המאוחרות לחייה אתמול, יום ראשון ראש חודש תמוז.

המנוחה ע"ה מוכרת לציבור הרחב בארץ ובעולם בין היתר כאמו של חסיד חב"ד ר' שלום מרדכי רובשקין, האסיר המפורסם שסיפור מאסרו הממושך באשמות כלכליות מופרכות ושחרורו הפלאי והדרמטי בערב חג החנוכה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הפכו לסמל של אחדות ותפילה בכל רחבי העולם היהודי שחגג אז את יציאתו לחירות.

המנוחה הייתה רעייתו ושותפתו מלאת העשייה של החסיד ר' אברהם אהרון רובשקין ז"ל, מי שנחשב לחלוץ תעשיית הבשר הכשר והגלאט-כשר בארצות הברית, פילנתרופ בולט ואביה של המשפחה הענפה, אשר הלך לעולמו בשנת תש"פ (2020).

יחד, לאורך עשרות שנות נישואיהם, הקימו בני הזוג אימפריה של ממש העוסקת בתורה, בחסידות ובנדיבות לב יוצאת דופן וחובקת עולם, כאשר ביתם הפרטי ברחוב 55 בשכונת בורו פארק הפך לתחנת רכבת של ממש עבור כל מי שפסע מפתן דלתם, החל מרבנים ואדמו"רים ועד לאנשים קשי יום ובחורי ישיבות שחיפשו פינה חמה.

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שורשיה של המנוחה נטועים בעיירה החב"דית המפורסמת נוול שברוסיה, שם נולדה כרבקה חזנוב למשפחת חן הנודעת. לפי הדיווח באתר COLive, במהלך מלחמת העולם השנייה, עם פלישת צבא גרמניה הנאצית לעיירה ביולי 1941, נאלצה משפחתה להימלט על נפשה והגיעה עד לעיר סמרקנד שבאוזבקיסטן, שהפכה למרכז ההצלה של אלפי חסידים.

שם נישאה לבעלה המנוח, ולאחר תום המלחמה והניצחון על הנאצים עזבו בני הזוג את תחומי ברית המועצות במסגרת הבריחה הגדולה דרך למברג (לבוב) והתגלגלו למחנות הפליטים באוסטריה, עד שהתיישבו זמנית בפריז שבצרפת בשנת תש"ז (1947). בשנת תשי"ג (1953) היגרו סופית לניו יורק, שם הקים בעלה יחד עם שותפו ר' אלתר ליברמן את אטליז הבשר הכשר המפורסם בשדרה ה-14 בבורו פארק, עסק שהתרחב בהמשך והפך לאימפריית הבשר הענקית "רובשקין" ששינתה ללא הכר את פני המזון הכשר באמריקה כולה.

בזמן שבעלה עמל על פיתוח העסקים והפילנתרופיה הקהילתית, ניהלה מרת רובשקין את הבית היהודי החם שדלתותיו מעולם לא ננעלו. במשך עשרות שנים היא הייתה מוכרת לשכנים, לאורחים הרבים, לבחורי הישיבות שלמדו באזור ולמשפחות רבות שנקלעו למצוקה כאישה שאינה מסוגלת להשיב פני אדם ריקם. המבקרים הרבים שזרמו לביתה בכל שעות היממה התקבלו תמיד בחמימות, בסבלנות ובמאור פנים יוצא דופן, ואינספור משפחות ויחידים נעזרו במעשי החסד השקטים שלה, שאת רובם הקפידה לעשות הרחק מעין הציבור ומבלי שפורסמו מעולם.

עוד דווח כי פרק מיוחד בחייה, שהפך לחלק בלתי נפרד מההיסטוריה של השכונה היהודית, היה ניהול מסעדת "קראונ'ס דלי" (Crown’s Deli) המיתולוגית בשדרה ה-13, אותה הקימה וניהלה מתחילת שנות השישים. אף על פי שהמקום פעל לכאורה כעסק מסחרי משפחתי לכל דבר, בני השכונה והלקוחות זוכרים היטב כי המסעדה תפקדה הלכה למעשה כמפעל חסד ותמחוי סמוי הרבה יותר מאשר כעסק למטרות רווח. כל אדם שהיה רעב, חסר בית או קשה יום יכול היה להיכנס למסעדה ולמצוא שם ארוחה יהודית חמה ומשביעה, בין אם היה בידו כסף לשלם ובין אם לאו, והמנוחה דאגה אישית שאף אחד לא ירגיש נבוך. המסעדה, שנסגרה סופית בשנות האלפיים המאוחרות, לא הניבה רווחים כספיים לאורך כל שנות פעילותה בשל הנהלים הייחודיים הללו.

מעשי הצדקה שלה ושל בעלה הגיעו הרחק מעבר לגבולות שכונתם הגיאוגרפית. הם היו מהתומכים הגדולים של מוסדות תורה וחסד, סייעו למהגרים יהודים שהגיעו חסרי כל ממדינות חבר העמים, תמכו באלמנות וביתומים ומימנו הוצאות חתונה למשפחות נזקקות, כאשר ברבים מהמקרים הנתמכים קיבלו את הסיוע מבלי לדעת כלל מי עומד מאחורי המעטפת הכספית.

המנוחה ע"ה זכתה להותיר אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות, נכדים ונינים רבים הפזורים ברחבי העולם ומשמשים כשלוחי חב"ד, רבנים ועסקנים קהילתיים הממשיכים את מורשת החסד המשפחתית. בין ילדיה: מרת גיטל גולדמן ממיאמי ביץ', פלורידה; מרת שרה באלקאני מבורו פארק; מרת רחל לאה רוזנפלד מצפת; ר' יוסי רובשקין מקראון הייטס; ר' משה רובשקין מקראון הייטס; בנה המפורסם ר' שלום מרדכי רובשקין מג'קסון, ניו ג'רזי; מרת חיה'לה גוראריה מקראון הייטס; ר' העשיל רובשקין מפוסטוויל, אייווה; ומרת חנה זלדה מינקוביץ' מקראון הייטס.

מסע הלוויה ההמוני יתקיים היום (שני) בניו יורק. ארון הקודש יעבור בשלב ראשון בחזית ביתה שבשכונת בורו פארק בשעה 12:15 בצהריים, ומשם ימשיך לעבר שכונת קראון הייטס, שם יעבור בשעה 2:15 בצהריים ליד מרכז חב"ד העולמי - 770, שם ייפרדו ממנה אלפי החסידים ותלמידי הישיבות. משם ימשיך מסע הלוויה לעבר בית העלמין אל מול ציון האוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש זיע"א, שם תיטמן בשעה 3:30 בצהריים. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.