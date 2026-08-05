שמעון טובול בבאר שבע - צילום: באדיבות שמעון טובול בבאר שבע | צילום: צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 0:13

עשרות מתושבי הנגב הגיעו היום (ד') לרחבת עיריית באר שבע להפגנת תמיכה בשמעון טובול, סגן ראש העיר, כנגד קומץ מפגיני שמאל קיצוני שקראו להדחתו. המפגינים הביעו הערכה רבה לטובול על פעילותו הציבורית ועל שירותו הממושך במילואים במהלך המלחמה.

טובול, שהצטרף לאחרונה למפלגת 'נעם לישראל' בראשות ח"כ אבי מעוז לאחר שפרש מדגל התורה, מצוי בימים אלו במרכז סערה ציבורית. הרקע למחאה נעוץ בכתב אישום שהוגש נגדו בגין אירוע שהתרחש במהלך שירות מילואים פעיל, כאשר טובול טוען כי מדובר ברדיפה פוליטית.

תמיכה בשמעון טובול בבאר שבע ( צילום: באדיבות )

במהלך האירוע קראו המשתתפים לראש עיריית באר שבע שלא להיכנע ללחצים שהופעלו סביב ישיבת המועצה על ידי השמאל הקיצוני. הדוברים בהפגנה הדגישו כי טובול, ששירת מאות ימים במילואים במהלך המלחמה האחרונה, ראוי להוקרה על תרומתו למדינה. הגר"א נבנצל 'נתפס על חם' - כך הגיב ראש ישיבת מאור התלמוד | מעייריב איצלה כץ | 03.08.26 6 מובל באזיקים: מזכה הרבים נעצר בשדה התעופה בבלי | 03.08.26 "הגענו היום כדי לעמוד מאחורי שמעון טובול ולהבהיר שיש ציבור גדול שלא מוכן לקבל את מסע ההכפשה המתנהל נגדו", נמסר ממארגני ההפגנה. "שמעון הוא גיבור ישראל, אדם שעזב את ביתו ושירת מאות ימים במילואים כדי להגן על אזרחי המדינה בשעה שאחרים עסקו בהפגנות". המפגינים ציינו כי טובול נבחר באופן דמוקרטי ומייצג את ציבור בוחריו, וכי מחאה של קומץ מפגיני שמאל קיצוני אינה משקפת כלל את עמדתם של תושבי באר שבע והנגב. "אנחנו מאמינים שכל אדם זכאי להליך הוגן, ולא למשפט שדה שמונע משיקולים פוליטיים", הוסיפו המארגנים.

תמיכה בשמעון טובול בבאר שבע ( צילום: באדיבות )

תמיכה בשמעון טובול בבאר שבע ( צילום: באדיבות )

יצוין כי טובול זכור במפה הפוליטית המקומית כמי שניהל מערכה עצמאית ומוצלחת בבחירות לרשויות המקומיות בבאר שבע. במערכה שהתנהלה מול ש"ס הוותיקה בעיר, הצליח להשיג שלושה מנדטים תחת פתק הבחירות של דגל התורה - הישג שנחשב לחסר תקדים בעיר הדרומית.

לאחרונה פרש טובול מדגל התורה והצטרף למפלגת 'נעם' בראשות ח"כ אבי מעוז, במהלך שעורר תהודה רבה בזירה הפוליטית. במסגרת ההצטרפות, צפוי טובול להשתלב ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, כשהוא מביא עמו את הניסיון והקשרים שצבר בשטח.

ממארגני ההפגנה הבהירו כי ימשיכו לעמוד לצדו של טובול ולתמוך בו "עד שהאמת תצא לאור". הם הדגישו כי הציבור בדרום מעריך את פעילותו הציבורית של טובול ואת מסירותו למען תושבי העיר, ולא יאפשר שמסע הכפשה פוליטי יפגע בנבחר ציבור שרוב התושבים עומדים מאחוריו.

תמיכה בשמעון טובול בבאר שבע ( צילום: באדיבות )