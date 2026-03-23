תושב טירת הכרמל, המשרת במילואים בצה"ל במסגרת מבצע שאגת הארי, קיבל לאחרונה עדכון כי ביתו נפרץ | המשטרה הצליחה באמצעים טכנולוגיים לאתר את החשוד בפריצה ולעצור אותו | כך נראה הבית, מלוכלך כולו, אחרי הפריצה (בארץ)
צה״ל חושף ביום השלישי למלחמת שאגת הארי, את נתוני מבצע ׳שאגת הארי׳ עד כה: יותר מ-2,500 חימושים וכ-600 תשתיות טרור של המשטר האיראני הושמדו | עד היום גויסו כ-110,000 אנשי מילואים | כל הפרטים (חדשות מלחמה)
נפתלי בנט יצא אמש בהכרזה דרמטית והסביר כמה הוא אוהב את חיילי המילואים ורוצה לדאוג להם, מנכ"ל הציונות הדתית, פרסם היום פוסט, בו הוא מראה כי התוכנית של בנט יושמה בפועל על ידי השר סמוטריץ' (חדשות, פוליטי)
הרמטכ"ל אמר למפקדי צה״ל שהשתתפו בכנס מיוחד: "אנחנו נעים קדימה. שנת 2026 תהיה שנת חיזוק היסודות, המקצועיות והמוכנות שלנו. אנשי המילואים והקבע שלנו מהווים את עמוד השדרה המבצעי של צה״ל. בזכותכם המפקדים, הלוחמים והלוחמות וההקרבה הגדולה שלכם, מדינת ישראל קיימת וצה״ל מנצח את אויבינו במערכה הרב-זירתית" | דבריו המלאים (בארץ)
תוכנית צה"ל לביטול צווי ה-8 והגבלת המילואים ל-70 יום בשנה עלולה להידחות; היועמ"שית דורשת: תיקון חוק המילואים חייב להיות כרוך בחוק הגיוס שיוביל לגיוס חרדים שוויוני. סמוטריץ' תקף: "החלטה פוליטית בלי סמכות שפוגעת בכלכלה" (בארץ, חוק ומשפט)
ראש הממשלה השתתף היום (שני) בכנס פורום מפקדי צה"ל במילואים, במעמד שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל אייל זמיר. הוא הצהיר כי ישראל משנה את תפיסת הפעולה שלה: "אין יותר הכלה – יש יוזמה ואקטיביות" (פוליטי, צבא)
צה"ל תקף בליל שבת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בהן אוחסנו כלים הנדסיים ששימשו לשיקום תשתיות טרור. מדובר צה"ל נמסר כי התקיפה בוצעה באמצעות חיל האוויר בהובלת פיקוד הצפון. בנוסף, במהלך פעילות מבצעית בג'נין, חיסל כוח מסיירת צנחנים מחבל שהשליך לעברו מטען. אין נפגעים לכוחותינו (צבא)
הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שלישי) בבסיס נחשונים במסגרת יום הגיוס של חטיבת המילואים "יפתח". במהלך הביקור שוחח עם לוחמי המילואים ואנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, והצהיר כי צה"ל פועל "בכל רחבי המזרח התיכון" עד להשמדת האויב (צבא)
רב־אלוף אייל זמיר נתן אור ירוק ל“רעיון המרכזי” לכיבוש העיר עזה; במידה והמבצע יתחיל – בין 80 ל־100 אלף אנשי מילואים יגויסו בצווי 8, כשהתמרון עלול להימשך חודשים ארוכים עד אמצע השנה האזרחית הבאה | במקביל בקהיר ממשיכים להפעיל לחץ בינלאומי לסיום המלחמה (צבא)
למרות ההחלטה של הדרג המדיני: במערכת הביטחון טוענים כי יקח להם לפחות שבוע, לגבש את התוכניות המבצעיות - לכיבוש עיר עזה | בנוסף תדרכו בצה"ל, כי כרגע הם נדרשים לכוח שכנוע נוסף - כדי שהחיילים המשרתים במילואים - יסכימו לבוא (צבא)
בעקבות התמשכות המלחמה בגזרות השונות, הרמטכ״ל זמיר החליט בימים האחרונים כי צה״ל ילך וישחרר בהדרגה בתקופה הקרובה לוחמי מילואים מגזרות הלחימה השונות - עזה, לבנון, יהודה ושומרון ועוד | מטרת המהלך היא להקל ככל האפשר את הנטל על צבא המילואים, שהשחיקה בו הולכת וגוברת (צבא)