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מובל באזיקים: מזכה הרבים נעצר בשדה התעופה

מזכה הרבים הרב דוד פריוף שהגיע לחופשה עם משפחתו נעצר בנחיתתו בשדה התעופה במיאמי בעקבות צו מעצר שהוצא על רקע דו"ח תנועה ישן שלא טופל • הרב שוחרר לאחר מספר שעות בזכות פעילות אנשי עסקים יהודים מקומיים

הרב דוד פריוף

מזכה הרבים הרב דוד פריוף, שיצא עם בני משפחתו לחופשה בארצות הברית, נעצר בסוף השבוע האחרון מיד עם נחיתתו בשדה התעופה במיאמי ונכלא למספר שעות, כך התברר.

לפי הפרטים שהתקבלו, לפני מספר שנים קיבל הרב פריוף דו"ח תנועה במהלך נסיעה באזור מיאמי. חבר שהתחייב לטפל בדו"ח מול רשויות האכיפה המקומיות לא עמד בהבטחתו, והתיק נותר פתוח. כתוצאה מכך הוצא צו מעצר נגד הרב, שהופעל עם כניסתו לארצות הברית.

אנשי העסקים היהודים ישראל גוטליב ומארק רוזנברג פעלו במרץ מול גורמי האכיפה המקומיים, ובזכות מאמציהם שוחרר הרב לאחר מספר שעות בלבד.

בשיחה שקיים הרב פריוף לאחר השחרור, הוא תיאר: "מיד עם הנחיתה בשדה התעופה ניגשו אליי שוטרים, אזקו את ידיי ולקחו אותי למתקן המעצר. הלבישו אותי מדי אסיר, הורידו את הכיפה ואת הציצית – היה זה מצב משפיל ביותר".

הרב הוסיף ותיאר: "השוטרים עצמם הופתעו מהשחרור המהיר. בדרך כלל מעצר במקרים כאלה נמשך 24 שעות עד להעמדה בפני שופט. היתה כאן ממש סייעתא דשמיא, ובחסדי השם השתחררתי בזמן ויכולתי לקבל את שבת קודש כראוי".

מיאמישדה תעופההרב דוד פריוף

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