בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של מרת אייליין וייס ע"ה, שלוחה ומחנכת דגולה ממיאמי • בצעירותה קבעו הרופאים בנחרצות כי לא תוכל להביא ילדים לעולם, אך לאחר ברכה נדירה מהרבי מחב"ד - חוללה נס רפואי והקימה משפחה מפוארת עם 15 ילדים • ההלוויה בערב שבת בבית שמש (דיין האמת)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
לאחר ימי המנוחה בעיירת הנופש מיאמי שבפלורידה, שב האדמו"ר מבאבוב למעון קודשו בבורו פארק, ומיד פנה אל היכל ישיבתו הרמה 'עץ חיים' | בחצר הישיבה ערך הרבי מעמד 'קידוש לבנה' תחת כיפת השמיים במעמד מאות התלמידים. לאחר מכן הסב האדמו"ר למסיבת 'לחיים' בהיכל הישיבה, בעוד הבחורים מפזזים בהתלהבות לקול שירת 'טובים מאורות שברא אלוקנו' | בסיום המעמד עברו התלמידים להתברך ולקבל כוסית לחיים מידי האדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב שהה בשבועות האחרונים לימי מנוחה בעיר הנופש מיאמי שבפלורידה | במהלך שהותו של הרבי, יצא לנאות דשא בחוצות העיר, וכן ערך את השבתות בקרב עם סגולה, חסידים ואנשי מעשה שנפשו במקום וזכו להנות מאורו של הרבי בימים אלו (חסידים)
אסטוניה היא מדינה ידידותית לישראל, שבה לדעתי היתה צריכה להפתח שגרירות ישראלית מזמן", אמר שר החוץ גדעון סער לאחר שהממשלה אישרה את מינוי השגרירה באסטוניה וכן מינוי דיפלומטי חשוב בארצות הברית (חדשות בעולם)
יאיר נתניהו המתגורר בשנה האחרונה במיאמי, שוחח עם אחד העיתונאים הפופולרים בארה"ב על יחסי משפחתו עם התקשורת בישראל ועל התגובות בעולם למתקפת החמאס שהתרחשה באכזריות בעוטף עזה | "ניצחון של חמאס עכשיו לא ייעצר בגבולות ישראל, אלא יהווה סכנה גם לאירופה ולארצות הברית" (חדשות, בעולם)
האדמו"ר מבאבוב השוהה למנוחה בשבועות אלו בעיירת הנופש מיאמי שבפלורידה, ערך את שולחנו הטהור לכבוד ט"ו בשבט בבית המדרש המקומי, בהשתתפות רבנים רמי מעלה השוהים אף הם במקום לנופש לצד חסידים שבאו להסתופף בצל הצדיק ביום זה | צפו בתיעוד (חסידים)
אירוע חריג התרחש במיאמי ביץ' שפלורידה, בשבת ב-21:30 לפי השעון המקומי (יום ראשון לפנות בוקר בישראל), כאשר צעיר יהודי ניסה לרצוח ביריות שני גברים שאותם חשב לפלסטינים – ובדיעבד היו שני ישראלים, אב ובנו, שהגיעו לטיול מהארץ | על פי הודעת המשטרה, לא הייתה היכרות מוקדמת בין היורה לבין השניים (בעולם)
האדמו"ר מסאטמר השוהה בשבועות אלו למנוחה במיאמי, ערך את שולחנו הטהור לכבוד ט"ו בשבט בהיכל בית המדרש המקומי 'קהל חסידים', יחד עם החסידים, והנופשים במקום | האדמו"ר נשא אמרות קודש בענין התחדשות הבריאה ביום זה | צפו בתיעוד (חסידים)
לאחר שנפוצו גל שמועות על כך שיחסי הזוג נתניהו עלו על שרטון והם מתכוונים להתגרש, המקורב של המשפחה טוען שהכל שקרים איומים והוא "מאחל לכל ישראל מערכת יחסים כמו בין ראש הממשלה לרעייתו" | כל הפרטים (חדשות, ברנז'ה)