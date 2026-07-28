חילוץ דרמטי התרחש בלילה שבין ראשון לשני השבוע במחסום צה"ל הסמוך לצומת ה-T בגוש עציון, כאשר אברך תושב היישוב מיצד הצליח לחלץ בחור ישיבה שהוגדר כעריק מידי חיילים שעיכבו אותו. האירוע התרחש בעת שקבוצת חסידים עשתה את דרכה לקבר הנביא עמוס הסמוך לכפר תוקוע.

על פי הפרטים שנמסרו ל'בבלי', במהלך בדיקה שגרתית במחסום התברר כי אחד מנוסעי הרכב מוגדר במערכות צה"ל כעריק. החיילים עיכבו מיד את הרכב והזעיקו למקום את המשטרה הצבאית לצורך ביצוע מעצר.

לטענת המעורבים באירוע, החיילים נקטו באמצעי זהירות יוצא דופן - הם לקחו מהנוסעים את הטלפונים הניידים, מחשש שאלו יזעיקו את מערכת "צבע שחור" ופעילים נוספים שיגיעו למקום לסכל את המעצר. צעד זה משקף את המתיחות הגוברת סביב נושא מעצרי בני הישיבות בשבועות האחרונים.

"פתח את הדלת וקרא לו להימלט"

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בזמן ההמתנה הגיע למקום אברך תושב היישוב מיצד, שניסה לשכנע את החיילים לשחרר את הנוסעים. כאשר ניסיונותיו לא צלחו, התפתח עימות בינו לבין החיילים. ברגע מכריע, פתח האברך את דלת הרכב וקרא לעריק להימלט מהמקום.

העריק נכנס במהירות לרכבו של האברך, והשניים הצליחו להימלט מהמקום עוד לפני הגעת המשטרה הצבאית שהוזעקה לזירה. כאשר כוחות המשטרה הצבאית הגיעו סוף סוף למחסום, העריק כבר לא היה במקום.

יתר נוסעי הרכב שוחררו בהמשך והמשיכו בדרכם לקבר הנביא עמוס. צה"ל והמשטרה הצבאית טרם פרסמו תגובה רשמית לאירוע.