כינוס מועצת חכמי התורה ( צילום: יעקב כהן )

בצעד חריג ויוצא דופן, שיגרו היום (שלישי) חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס גילוי דעת חריף לשופטי בית המשפט העליון, אותו ניסח זקן המועצת הגר"מ מאיה, לקראת הכרעת הדיון בעתירות נגד חוק מניעת מעצרי בני הישיבות. המכתב מציב את עמדת גדולי ישראל והציבור החרדי הברורה בסוגיית הגיוס.

כבר בפתח המכתב מבהירים מרנן חברי המועצת כי אין בו משום הכרה כלשהי בסמכותו של בג"ץ לדון בנושא. "אין במכתב עמדה זה כדי להביע הכרה, ולו במשתמע, בסמכות בג"ץ לדון כלל בנושאים אלו", נכתב במפורש. עוד הודגש כי מטרת המכתב היחידה היא להשמיע את עמדת התורה לנוכח מסע הרדיפה המתמשך נגד לומדי התורה. "מסע כפייה של העברה על הדת" הרבנים קובעים במכתב כי מסע הרדיפה שמוביל בית המשפט, יחד עם המערכת המשפטית כולה במשך עשורים, הינו "מסע כפייה של העברה על הדת". "דבר זה מנוגד לכללי הצדק והיושר הבסיסיים ביותר שאין להעביר אדם על דתו ועל דעתו ודעת קונו", נכתב במכתב. חברי הכנסת החרדים משתתפים ב'קעמפים': "לא יסולח להם" דוד קליין | 27.07.26 זעקת הנופשים: זו התגובה המזלזלת של עיריית טבריה - "." יאיר טל | 27.07.26 2 חברי המועצת הזכירו כי גם במגילת העצמאות הובטח חופש דת לכל אחד, ומשכך "גם על פי חוקי המדינה לא ניתן - ואף אסור - לכפות את גיוס בני הישיבות, דבר שהינו מנוגד להלכה". המכתב מבהיר בנחרצות: "גיוס לומדי התורה שתורתם אומנותם ונפשם חשקה בלימוד התורה - הוא דבר שאסור בתכלית האיסור על פי ההלכה הצרופה, וכמבואר בדברי חז"ל ורבותינו הפוסקים". יסודות ההלכה: מהגמרא ועד הרמב"ם מרנן חברי המועצת מביאים את יסודות ההלכה מדברי חז"ל. בגמרא בנדרים מבואר כי אברהם אבינו נענש על שעשה "אנגריא בתלמידי חכמים" - שהוליכם למלחמה. הר"ן מפרש: "שהוליכן למלחמה, כדכתיב וירק את חניכיו, דהיינו בני אדם שחנך לתורה". וכן בגמרא בסוטה נאמר שאסא המלך נענש על שעשה אנגריא בתלמידי חכמים. "כלומר, שאף על פי שהיה זה לצורך הצלת נפשות, נענשו בכך שהוציאו למלחמה תלמידי חכמים", מובא במכתב. "ואף אברהם אבינו נענש על כך וכל הקושי בשעבוד בגלות מצרים נגרם בשל כך".

מכתב המועצת

מכתב המועצת

המכתב מביא את דברי הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל, שפוסק כי שבט לוי "לא עורכין מלחמה כשאר ישראל". הרמב"ם ממשיך ופוסק: "ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה'... הרי זה נתקדש קדש קדשים".

"הרי להדיא מבואר ברמב"ם שאסור לגייס את לומדי התורה שתורתם אומנותם, אף למלחמת מצווה", מסכמים מרנן חברי המועצת.

"הביטחון תלוי בעמלי התורה"

גדולי ישראל מתייחסים לטענת "שוויון בנטל" ומבהירים: "השאלה היא מה הוא הנטל. אם חלילה 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה', אז הנטל הוא צבאי. אבל אנו יודעים ומאמינים כי 'לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה''".

המכתב מצטט את הבטחת התורה: "אם בחוקותי תלכו... ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדופו". רש"י הקדוש מבאר על פי חז"ל: "שתהיו עמלים בתורה". "כלומר שכל הביטחון הלאומי והכלכלה תלויים בכך שנהיה עמלים בתורה", מדגישים חברי המועצת.

עוד מובהר במכתב כי "הפגיעה בלומדי התורה אינה רק פגיעה בעולם התורה, אלא גם פגיעה ישירה בביטחונה הרוחני והקיומי של מדינת ישראל".

רקע: הדיון המכריע בבג"ץ

גילוי הדעת מגיע בעיצומו של הדיון בבית המשפט העליון בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. הבוקר התקיים דיון בהרכב מורחב של תשעה שופטים, כאשר הממשלה בחרה שלא להתייצב להגן על החוק.

יו"ר ש"ס אריה דרעי הסביר את ההחלטה החריגה: "אין לנו אמון בבית המשפט העליון. אנחנו מראש יודעים את התוצאה. אסור לנו להיות חלק במשחק הזה", אך כאמור גם ללא עו"ד - מועצת החכמים שלחה לשופטים מכתב המבהיר את עמדת הציבור החרדי בנושא.