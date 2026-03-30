בשבוע האחרון נערכה שמחת הנישואין לנכדת הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד "יורה דעה", בת לבנו הגאון רבי בניהו מחפוד אב"ד 'יורה דעה', עם החתן דניאל עומסי, מבחירי ישיבת "יסודות - לב" בן הרב יגאל עומסי (חרדים)
מאות אלפים מכל רחבי הארץ ינהרו אל הכניסה לירושלים כדי לקיים את מצוות גדולי ומאורי התורה והחסידות מכל העדות ולקדש שם שמים במעמד אדיר של תפילה וזעקה מאוחדת לבטל את רוע הגזירה המאיימת על עולם התורה | המעמד יתחיל בשעה 14:30 ויימשך כשעתיים, במהלכו ייאמרו תהילים וקבלת עול מלכות שמים | בהחלטת הרבנים: לא יהיו נאומים | מפת החסימות (בארץ)
מועצת חכמי התורה של ש"ס סיימה את התכנסותה במשרדי התנועה בהר חוצבים בירושלים, ובה התקבלה החלטה פה אחד שעל המפלגה לפרוש מהממשלה | יחד עם זאת הודיעו שישארו בוועדות הכנסת ולא יצביעו על אי אמון עד אחרי הפגרה. בכך לא נועלים את הדלת ומאפשרים עדיין זמן לקחרירה (חדשות, חרדי)
מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס כדי לדון במשבר חוק הגיוס וצפויה להורות לש"ס לפרוש מהממשלה באופן מיידי | מפלגת ש"ס הודיעה באופן רשמי: המועצת תתכנס ביום רביעי | חכמי התורה צפויים להודיע על פרישה מיידית מהממשלה (חרדים)
גדולי ומאור הדור חברי מועצת החכמים פונים לציבור בקריאה נרגשת להתחזק במידת הביטחון בה' ולהרבות בלימוד תורה, כל אחד כפי יכולתו |"העולה על הכל זה הריבוי בעסק התורה, שעל כל אחד ואחד ובפרט בני הישיבות להתחזק בה" (בארץ, חרדים)
גדולי ישראל הספרדים יצאו היום במכתב דרמטי בו הבהירו כי גם מי שאינו לומד, חל עליו איסור להתגייס לצבא | בעקבות רדיפת לומדי התורה ומעצרם של תלמידי ישיבה, יתכנסו היום בני התורה בירושלים בהוראת גדולי התורה הספרדים, לעצרת מחאה | גדולי ישראל הוסיפו והזהירו במכתבם מפני רפיון של ימי בין הזמנים וחילול השם ברחובות | המכתב המלא (חרדים)
בזמן שנראה שאין רוב להעברת חוק הגיוס המתוכנן, גם מצד הציבור החילוני והדתי, נראה שההתנגדות בתוך החברה החרדית לחוק הולכת וגדלה | חבר המועצת של ש"ס וגיסו של רה"י חכם שלום כהן זצ"ל, מתבטא בפעם הראשונה בנושא ותוקף את חוק הגיוס המונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון | ההקלטה המלאה מדבריו (אקטואלי)