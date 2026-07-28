תיעוד מזעזע שאנו מפרסמים כאן מעלה שאלות קשות על הסתה והסתננות שנאה למערכת התחבורה הציבורית בישראל. נהג אוטובוס ערבי בחר לתעד מקרוב עשרות נוסעים חרדים שעלו לקו שלו, ולהפיץ ברשתות החברתיות סרטון המלווה בביטויי גזענות ואנטישמיות קשים.
בסרטון שהעלה הנהג נראים נוסעים חרדים רגילים העולים לאוטובוס בדרכם לביתם. אך מבחינת הנהג שמסיע אותם, הם אינם נוסעים רגילים - הוא תיעד אותם מקרוב וקרא להם 'נגיף', כינה את הגעתם כ'אסון', וקבע ברוע גלוי ש'הרשע נוטף מעיניהם'.
דברי הסתה חמורים בעודו מתפרנס מהנוסעים
'אלוקים ישמור, איזה אסון פקד אותי, הנוסעים הם אסון, רק נפטרת מקבוצה אחת ומדלת האוטובוס כבר מגיעה עוד קבוצה', כך נשמע הנהג בסרטון. 'ואין מי שיעצור אותם. אם תבוא מלחמה - אחריהם. הרשע נוטף מעיניהם', הוא הוסיף.
הפרדוקס המחריד: כל זה קורה כשהנהג מתפרנס מאותם נוסעים, מקבל מהם תשלום על השירות, וממשיך לאחוז בהגה כאילו כלום. הוא מסיע אותם בדרכם ובמקביל מסית נגדם ברשתות החברתיות.
האירוע מצטרף לשורה של מקרי הסתה חמורים בקרב נהגי תחבורה ציבורית. כזכור, רק לפני כחצי שנה נחשף נהג אוטובוס שתמך בגלוי באיראן ובטרור מול תושבי מזרח ירושלים, במקרה שעורר זעזוע רב.
דברי ההסתה של הנהג
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קריאה להורדת מסיתים מהכביש
בעקבות התיעוד המזעזע, נשמעות קריאות חריפות למערכת הביטחון ולחברות התחבורה הציבורית לפעול באופן מיידי. 'הכתובת על הקיר, היא צועקת מעל התיעודים האלה שוב ושוב', נכתב בתגובות לאירוע, 'והגיע הזמן שמערכת הביטחון וחברות התחבורה הציבורית יתעוררו ויורידו את הנהגים המסיתים האלה מהכביש באופן מיידי, לפני שיהיה מאוחר מדי'.
האירוע מעלה שאלות קשות על בקרה ופיקוח על נהגי תחבורה ציבורית, במיוחד כאשר מדובר בהסתה גלויה כלפי ציבור שלם. בעוד משבר התחבורה הציבורית ממשיך להעסיק את הציבור החרדי באזורים שונים בארץ, האירוע הנוכחי מוסיף ממד מדאיג של שנאה והסתה שחלחלו למערכת.
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