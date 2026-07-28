תיעוד מזעזע שאנו מפרסמים כאן מעלה שאלות קשות על הסתה והסתננות שנאה למערכת התחבורה הציבורית בישראל. נהג אוטובוס ערבי בחר לתעד מקרוב עשרות נוסעים חרדים שעלו לקו שלו, ולהפיץ ברשתות החברתיות סרטון המלווה בביטויי גזענות ואנטישמיות קשים.

בסרטון שהעלה הנהג נראים נוסעים חרדים רגילים העולים לאוטובוס בדרכם לביתם. אך מבחינת הנהג שמסיע אותם, הם אינם נוסעים רגילים - הוא תיעד אותם מקרוב וקרא להם 'נגיף', כינה את הגעתם כ'אסון', וקבע ברוע גלוי ש'הרשע נוטף מעיניהם'.

דברי הסתה חמורים בעודו מתפרנס מהנוסעים

'אלוקים ישמור, איזה אסון פקד אותי, הנוסעים הם אסון, רק נפטרת מקבוצה אחת ומדלת האוטובוס כבר מגיעה עוד קבוצה', כך נשמע הנהג בסרטון. 'ואין מי שיעצור אותם. אם תבוא מלחמה - אחריהם. הרשע נוטף מעיניהם', הוא הוסיף.

הפרדוקס המחריד: כל זה קורה כשהנהג מתפרנס מאותם נוסעים, מקבל מהם תשלום על השירות, וממשיך לאחוז בהגה כאילו כלום. הוא מסיע אותם בדרכם ובמקביל מסית נגדם ברשתות החברתיות.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי הסתה חמורים בקרב נהגי תחבורה ציבורית. כזכור, רק לפני כחצי שנה נחשף נהג אוטובוס שתמך בגלוי באיראן ובטרור מול תושבי מזרח ירושלים, במקרה שעורר זעזוע רב.