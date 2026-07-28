מצטרף למעוז. שמעון טובול ( צילום: באדיבות המצולם )

מהלך פוליטי מפתיע נחשף הערב (שלישי): שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, פורש מסיעת דגל התורה ומצטרף למפלגת 'נעם' בראשות ח"כ אבי מעוז. במסגרת ההצטרפות, ישובץ טובול ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.

ל'בבלי' נודע כי בימים האחרונים עדכן טובול באופן אישי את יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, על החלטתו לפרוש מהמפלגה הליטאית. המהלך מסמן סיום לקשר ארוך שנים בין טובול לבין המפלגה, שם שימש כאחד מהדמויות המרכזיות בעיר הדרומית. הישג חסר תקדים בבאר שבע טובול זכור במפה הפוליטית המקומית כמי שניהל מערכה עצמאית ומוצלחת בבחירות לרשויות המקומיות בבאר שבע. במערכה שהתנהלה מול ש"ס הוותיקה בעיר, הצליח להשיג שלושה מנדטים תחת פתק הבחירות של דגל התורה - הישג שנחשב לחסר תקדים בעיר הדרומית. חברי הכנסת החרדים משתתפים ב'קעמפים': "לא יסולח להם" דוד קליין | 27.07.26 ההצלחה הבלתי צפויה הפכה את טובול לדמות מרכזית בפוליטיקה המקומית, והעניקה לדגל התורה נוכחות משמעותית בעיר שבה שלטה ש"ס במשך שנים רבות. כעת, עם המעבר למפלגת נעם, צפוי טובול להביא עמו את הניסיון והקשרים שצבר בשטח.

ח"כ אבי מעוז ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

השקת קמפיין הבחירות של נעם

במפלגת נעם נערכים מחר (רביעי) להשיק רשמית את קמפיין הבחירות, ולחנוך את מטה הבחירות המרכזי. במהלך האירוע יוצג שמעון טובול באופן רשמי כחבר המפלגה החדש, במעמד שנועד להדגיש את הרחבת בסיס התמיכה של המפלגה.

ההצטרפות של טובול מצטרפת לשורה של מהלכים שמבצעת מפלגת נעם בימים אלה. לפני מספר ימים הצטרף למפלגה גם אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע-חברון לשעבר ואביו של אליקים ליבמן הי"ד שנרצח בשבעה באוקטובר.

רקע משפטי מורכב

יצוין כי טובול מתמודד עם סוגיה משפטית מורכבת. פרקליטות המדינה הגישה נגדו כתב אישום בגין תקיפה לכאורה של עובדי תחנת דלק בכפר עזה במהלך שירות מילואים פעיל. טובול דחה את ההאשמות מכל וכל, וטען כי מדובר ברדיפה פוליטית של הפרקליטות נגד נבחרי ציבור.

בתגובתו לכתב האישום, הדגיש טובול כי מפקדיו בצה"ל גיבו אותו לחלוטין לאחר תחקיר מבצעי, וכי הוא שירת כ-500 יום במילואים. הפרשה עוררה ויכוח ציבורי על יחסה של מערכת המשפט לנבחרי ציבור המשרתים במילואים.