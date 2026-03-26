תאונה מחרידה בטרמינל המעבורות בבנגלדש הותירה מדינה שלמה בהלם לאחר שאוטובוס נוסעים איבד שליטה וצנח למצולות | האירוע הקשה התרחש בתוך שניות ספורות, כשהאוטובוס שקע לעומק רב ועשרות נוסעים נותרו לכודים בתוכו (חדשות בעולם)
הידרדרות דרמטית במצבו של הילד בן ה-11 שנפגע מוקדם יותר היום מאוטובוס ברחוב אבא שאול בביתר עילית. למרות שפונה תחילה במצב בינוני, בבית החולים הדסה עין כרם מצבו הוגדר אנוש, והרופאים נלחמים כעת על חייו. המשפחה מתחננת: "קירעו שערי שמיים" (בארץ, חרדים)
לאחר מותו של "אל מנצ'ו", ראש ארגון ה-CJNG, מקסיקו נשטפה בגל אלימות חסר תקדים של חסימות דרכים ואוטובוסים בוערים | בתוך התופת הזו, נהג אוטובוס אמיץ סירב להיכנע לחמושים שניסו לחטוף ולהצית את רכבו העמוס (חדשות בעולם)
11 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קשה בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 25. צוותי מד"א פינו לסורוקה אישה במצב בינוני ועשרה פצועים נוספים. כוחות החילוץ חילצו מהאוטובוס 22 צעירים שהיו בדרכם ליעדם - האירוע הסתיים בנס ללא הרוגים (בארץ)
אירוע חריג התרחש היום בחולון כאשר אוטובוס התנגש בחומה בעיר | 10 בני אדם נפצעו באורח קל, צוותי הרפואה מטפלים בהם במקום | כעשרה מנוסעי האוטובוס ירדו ממנו לאחר שדלת האוטובוס נפרצה, ולדבריהם הם לא נפגעו פיזית (בארץ)
בשבוע שעבר פרסמנו על מקרה מזעזע - כאשר נער חרדי שהיה בדרכו למירון עבר התעללויות קשות בידי נהג אוטובוס, אך התיק בעניינו של הנהג נסגר - לאחר הפרסום, המשטרה החליטה לחזור בה מההחלטה ולפתוח מחדש את התיק לחקירה נוספת | היא הסבירה זאת ב"טענות שעלו בנוגע לאירוע" (משטרה, חרדים)
השופטת דפנה ברק-ארז התנגדה להריסת ביתו של מתכנן פיגוע התופת באוטובוסים בגוש דן, והדגישה בפסק דינה כי האמצעי של הריסת בתים יוחד למעשי טרור קטלניים, ולכן מקרה שהסתיים ללא נפגעים חורג מתקדימי העבר (חדשות משפט)