כביש 6 מחלף שורק: גבר כבן 45 נפצע קשה בתאונה בין שני רכבים

תאונת דרכים קשה אירעה הלילה (רביעי) בכביש 6, סמוך למחלף שורק, בה נפצעו שני בני אדם. גבר כבן 45 נפצע באורח קשה ונהגת רכב כבת 35 נפצעה קל, והם פונו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי.

התאונה התרחשה בין שני כלי רכב בשעות האחרונות. צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לזירה והחלו בהענקת טיפול רפואי מיידי לפצועים.

דוד יואל, אברהם רוטמן ויעקב גולדשמיט, חובשים באיחוד הצלה, מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב. הענקנו טיפול רפואי בזירה לגבר כבן 45 שנפצע קשה ולנהגת רכב כבת 35 שנפצעה באורח קל, והם פונו להמשך טיפול בבית חולים".

כביש 6 נחשב לאחד הצירים המרכזיים בארץ, ובתקופה האחרונה נרשמה עלייה במספר תאונות הדרכים הקשות בצירי התנועה הראשיים. רק לפני שעות אחדות אירעה תאונה קשה במנהרה בירושלים בה נפצעו שבעה בני אדם.

נסיבות התאונה נבדקות על ידי המשטרה. הפצועים פונו לבתי חולים באזור לקבלת טיפול רפואי מתקדם, כאשר מצבו של הגבר שנפצע קשה מוגדר כיציב.