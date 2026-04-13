הצעיר מחיפה שריגל לאיראן תכנן לפוצץ אוטובוס ומקומות הומי אדם

פרטים מזעזעים נחשפו היום (שני) בכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז חיפה נגד עמי גיידרוב, בן 22 מחיפה, החשוד בריגול עבור איראן. מעבר לאיסוף מודיעין, הנאשם הקים "מעבדת נפץ" מאולתרת בשתי דירות מגורים באותו בניין, ייצר כמויות משמעותיות של חומר נפץ מסוכן, ותכנן לבצע פיגועי תופת קטלניים במוקדים הומי אדם בישראל - כולל פיצוץ אוטובוסים ותחנות אוטובוס.

על פי עובדות כתב האישום, גיידרוב פעל באופן שיטתי ומתוחכם. בתחילה הקים את "המעבדה" בדירה בקומה השלישית של בניין מגורים רגיל בחיפה, אך כאשר חשש שהוא נמצא תחת מעקב של כוחות הביטחון, העתיק את כל פעילותו לדירה נוספת בקומה הראשונה של אותו בניין. בתוך דירות אלו, שכניו ישנו בשקט בלילה מבלי לדעת מה מתרחש מעבר לקיר, ייצר הנאשם בתדירות יומיומית חומר נפץ מסוג TATP - חומר נפץ תנודתי ומסוכן במיוחד.

הכמויות שייצר גיידרוv היו מדאיגות במיוחד. לעיתים הוא ייצר מאות גרמים של חומר נפץ בכל פעם, עד שלקראת סוף התקופה החזיק ברשותו כ-10 קילוגרמים של חומר נפץ מוכן לשימוש - כמות שיכולה הייתה לגרום לאסון המוני. כל זאת, כאמור, בתוך בניין מגורים רגיל, כאשר משפחות שלמות חיו במרחק מטרים ספורים מהסכנה הקטלנית.

לפי הדיווח של לי עייש, כתבת משטרה ופלילים של ערוץ I24NEWS, הנאשם היה מודע היטב לכך שחומר הנפץ שייצר מיועד לביצוע פיגועים רצחניים. מלבד התוכנית לפגוע באישיות ציבורית בכירה - שנחשף מוקדם יותר השבוע כי מדובר בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט - ידע גיידרוב שהמטענים מיועדים גם לצורך פיצוץ בתחנות אוטובוס או במקומות הומי אדם אחרים, מתוך כוונה ברורה לגרום לפגיעה נרחבת באזרחים תמימים.

ניסוי פיצוץ בחניון תת-קרקעי

באחד המקרים המדאיגים במיוחד, תועד הנאשם כשהוא מבצע יחד עם חברו ניסוי פיצוץ בחניון תת-קרקעי סמוך לדירתו. השניים הניחו מטען בתוך כוס פלסטיק, הדליקו אותו ונמלטו מהמקום בשל עוצמת ההדף הרב שנוצר. הניסוי המסוכן הזה, שהתבצע במקום ציבורי, מעיד על חוסר האחריות המוחלט והסכנה הממשית שהציב גיידרוב לסביבתו.

הקשר המבצעי בין גיידרוב למפעילו האיראני החל בחודש אוגוסט 2025. במהלך תקופה זו ביצע הצעיר שורה ארוכה של משימות ביטחוניות תמורת סכומי כסף הנאמדים בלמעלה מ-70,000 שקלים, שהועברו אליו באמצעות ארנקים דיגיטליים במטרה לטשטש את עקבות הכסף ולהקשות על גילוי הפעילות.

תשתית ריגול מתוחכמת

לצורך ניהול התקשורת החשאית עם מפעיליו, רכש גיידרוב טלפונים ייעודיים ושלח למפעילו תיעוד שוטף של ייצור חומרי הנפץ כהוכחה לעמידתו במשימות. בנוסף, במהלך המלחמה התבקש לצלם את נמל חיפה ואתרי נפילות טילים בצפון הארץ - מידע מודיעיני רגיש שיכול היה לשמש את האויב לתכנון תקיפות עתידיות.

המפעילים האיראניים אף הנחו את גיידרוב לאתר דירה המשקיפה לנמל חיפה לצורך הצבת מצלמה קבועה - צעד שהיה יכול להקים תשתית מודיעינית קבועה בלב אזור אסטרטגי. כל אלו מצביעים על תכנון מתוחכם ומתואם של גורמי המודיעין האיראניים, שניסו לבנות רשת ריגול ותשתית טרור ממשית בישראל.

יצוין כי בפרשה נעצרו חשודים נוספים, תושבי הצפון, שסייעו לחשוד ברכישת חומרי גלם לייצור חומרי הנפץ. החקירה ממשיכה, והשלטונות בוחנים את היקף מעורבותם של גורמים נוספים ברשת הריגול והטרור שהקים גיידרוב.