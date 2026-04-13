תיעוד מחריד: בחור ישיבה נפצע מפגיעת אוטובוס

תאונה קשה התרחשה אמש (ראשון) בצומת הכניסה לירושלים, בה בחור ישיבה כבן 19 נפצע באורח בינוני מפגיעת אוטובוס. התאונה הקשה תועדה במצלמת רכב.
מעט לאחר השעה 21:30 הוזעקו כוחות ההצלה לשדרות בן גוריון סמוך למחלף גבעת שאול בכניסה לירושלים בשל דיווח על הולך רגל שנפגע מאוטובוס.
כוחות ההצלה, העניקו טיפול רפואי ראשוני לבחור ישיבה כבן 19 שנפגע מהאוטובוס והוא פונה לבית החולים 'שערי צדק' במצב בינוני עם חבלת ראש.
זאבי קליין נהג אמבולנס באיחוד הצלה שהגיע ראשון והחובשים אבי באלון ומשה פסקש מסרו: "מדובר בהולך רגל שנפגע מאוטובוס וסבל מחבלות ופציעות בראשו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים".
