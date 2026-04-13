תאונה קשה בין משאית לאוטובוס בכביש 1 • פצוע אנוש לכוד במשאית

תאונת דרכים קשה התרחשה הבוקר (שני) בכביש 1 לכיוון ירושלים, סמוך למחלף ענבה, בין משאית המובילה בלוני גז לאוטובוס ריק מנוסעים. גבר כבן 30 שישב לצד נהג המשאית נלכד ברכב במצב אנוש, עם חבלה רב מערכתית.

כוחות מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לבצע פעולות חילוץ מורכבות, תוך כדי חשש לדליפת גז מהמשאית שנפגעה קשות בחלקה הקדמי. הכביש נסגר לתנועה לשני הכיוונים, והנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור.

פעולות חילוץ מורכבות בזירה

חובש רפואת חירום במד"א אלי אייזנבך תיאר את הזירה הקשה: "הגענו למקום במהירות וראינו תאונת דרכים קשה בין אוטובוס למשאית. המשאית הייתה עם פגיעות פח קשות בחלקה הקדמי וראינו בלוני גז שהיו במשאית מפוזרים בסמוך לתאונה".

על פי דבריו, "גבר כבן 30 ישב ליד נהג המשאית כשהוא לכוד ומחוסר הכרה, תוך כדי פעולות חילוץ מורכבות הענקנו לו טיפול רפואי ולאחר שחולץ פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

שני פצועים נוספים במצב קל

בנוסף לפצוע האנוש, טיפלו צוותי מד"א בנהגת האוטובוס, אישה בת 39 שנפצעה קל, ופינו אותה לבית החולים קפלן. גם נהג המשאית נפצע קל ופונה לטיפול רפואי.

כוחות משטרה פתחו בחקירת נסיבות התאונה, תוך בדיקת השאלה כיצד התרחשה ההתנגשות בין שני הרכבים הכבדים. הכביש צפוי להישאר סגור למספר שעות נוספות עד לסיום פעולות הפינוי והחקירה.