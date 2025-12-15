שני גברים בעלי חזות ערבית נכנסו אמש לחנות בגדים מקומית ורכשו חליפות חרדיות וציציות | רק כעבור 40 דקות הועבר דיווח למשטרה שפתחה בסריקות וגם העבירה דיווח לשב"כ | השוטרים קיבלו תיאור ותמונות של החשודים מהמוכרת והחלו מיד בסריקות נרחבות באזור, אך למרות המאמצים, לא הצליחו לאתרם (ביטחון)
דו"ח דרמטי של הביטוח הלאומי חושף ממצאים מדאיגים: 25% מהמגזר החרדי נמצאים בחוסר ביטחון תזונתי • בנוסף, 31.7% מכלל ילדי ישראל גדלים במחסור תזונתי • הביטוח הלאומי: המצב פוגע בבריאות ובכלכלה (כלכלה, חרדים)
לאחר שני עשורים בתפקיד קריטי בהסברה, אלוף-משנה אביחי אדרעי, ראש תחום תקשורת בערבית בחטיבת דובר צה"ל, צפוי לפרוש משירות | מי שהפך לאחד הסמלים הישראליים המוכרים ביותר ברחבי המזרח התיכון יפנה את מקומו בקרוב (חדשות צבא)
צעיר ממזרח ירושלים נעצר לאחר שפורסם סרטון ברשתות החברתיות שבו נראה מתראיין ומספר כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית וטוען כי "יורק ודוחף אצבעות לתוכה" | עם פרסום הסרטון פתחה המשטרה בחקירה, ובלשי הימ"ר איתרו את החשוד ועצרו אותו | בחקירה נבדק "חשד" שמדובר בהסתה ממניע גזעני (משטרה)
לומדי
הדף היומי במסכת עבודה-זרה
דף ל"ה,
עסקו השבוע באיסורי
אכילה והנאה מעכו"ם
| מדוע
חכמים תחילה אסרו שמן של עכו"ם
ובסוף התירו?
| האם היום מותר להשתמש
בשמן זית טהור שנעשה ע"י
ערבים ללא תווית של כשרות?
(יהדות,
הדף-היומי)
הח"כ המסורתי ממפלגת כחול לבן הביע ביקורת על האשמות כלפי המגזר החרדי: "העובדה שכולם מתלהמים רק על החרדים, זה לא בסדר | לדבריו: יש ציבורים שלמים, כולל הערבים, שלא נושאים בנטל ונהנים ממה שיש למדינה לתת" (כנסת)
המנהל האזרחי והמשטרה פשטו היום על מספר מאחזים לא חוקיים ברחבי גוש עציון ובנימין, הרסו מבנים והחרימו ציוד שהיה במקום | אחד מעובדי הקבלן הערבים אמר לתושבים במקום: "אני מגיע לכאן כל פעם, כי אני אוהב להרוס ליהודים" (בארץ)
ערב שבת ההילולה של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא, שחל בכ"ו באייר, אירע נס של ממש לאברכים שעלו להתפלל בציונו בעיר עראבה שבצפון | פורעים ערבים יידו לעברם בקבוקים ואך בנס לא הצליחו לפגוע בהם | כוחות גדולים של משטרה הוקפצו למקום ואבטחו את התפילה | תיעוד (חרדים)