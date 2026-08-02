החיד"א במעמד השקת המפלגה ( צילום: דוברות )

פחות מחודש לאחר אירוע ההשקה הרשמי של מפלגת 'אחי' בנתיבות, אנו ב'בבלי' חושפים הערב פרטים על מגעים מתקדמים שמנהלת המפלגה עם שניים מבכירי רבני הדרום. המהלך, שעשוי להעניק למפלגה לגיטימציה רחבה בקרב הציבור החרדי-ספרדי, מעורר עניין רב בזירה הפוליטית.

על פי הנמסר, הראשון שבהם הוא הגאון רבי יצחק ברדא, ראש מוסדות 'יצחק ירנן' באשקלון וגיסו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל. הרב ברדא, שהתחנך במוסדות 'כסא רחמים' ונחשב לחלק מהקהילה המורחבת, עבר בשנים האחרונות מסלול פוליטי מעניין: בבחירות לכנסת ה-23 תמך ביהדות התורה, ומאז העביר את תמיכתו לבצלאל סמוטריץ' - זאת אף שבבחירות האחרונות גיסו הגר"מ תמך באופן מובהק בתנועת ש"ס. רב בולט נוסף המצוי במגעים הוא הגאון רבי יורם כהן, מוותיקי רבני באר שבע, רב שכונת רמות בעיר וראש מוסדות 'אמרי יוסף'. הרב כהן התחנך בישיבת בני עקיבא המקומית ובישיבת 'כרם ביבנה', שם הוסמך לרבנות. כזכור, בבחירות הסוערות לרבנות העיר באר שבע התמודד הרב כהן מול הגאון רבי אברהם דרעי - בנו של הגר"י דרעי זצ"ל ואחיינו של יו"ר ש"ס אריה דרעי - והפסיד על חודו של קול בלבד: 26 קולות לרב דרעי מול 25 לרב כהן.

הרב חיד"א בביקור במוסדות הגר"י ברדא לפני מספר חודשים ( צילום: באדיבות )

חבר מועצת חכמי התורה עשוי להצטרף

במקביל למגעים עם שני הרבנים, גורם בכיר במפלגה יודע לנקוב בשמו של אחד מחברי מועצת חכמי התורה שגם מולו מתקיימים מגעים שאם יבשילו יגיעו עד תמיכה במפלגה. יצוין כי עוד בטרם מונה ל'מועצת', תמיכתו בתנועת ש"ס לא הייתה מובנת מאליה, וגם לאחר מינויו נשמעה ממנו לא פעם ולא פעמיים ביקורת על מהלכי התנועה.

גורמים פוליטיים הבקיאים במספרים מעריכים כי אף שהרב ברדא והרב כהן לא היו מזוהים עם ש"ס בשנים האחרונות, תמיכה רשמית מצדם - לצד התפתחות אפשרית מול חבר ה'מועצת' - תעניק לגיטימציה ציבורית רחבה בהרבה בקרב הציבור החרדי-ספרדי להצבעה ל'אחי' או לריצה משותפת שלה במסגרת איחודים עתידיים.

רקע: אירוע ההשקה בנתיבות

כאמור, לפני פחות מחודש התקיים אירוע ההשקה הרשמי של תנועת 'אחי' באולמי 'אחוזת דניאל' בנתיבות. באירוע הציג יובל אלימלך, יו"ר התנועה ומנהל מוסדות החינוך של הרב אברג'ל, את חזון התנועה שמבקשת לאחד בין חלקי הציבור בישראל.

בנאום המרכזי של הערב מסר הגאון רבי חיים יוסף דוד אברג'ל, המכונה החיד"א, כי מטרת התנועה היא 'לאחד ולא לפלג'. התנועה הודיעה על כוונתה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת, והערב כאמור כאמור אנו יודעים לספר על רבנים בכירים שיתכן ויצטרפו למהלך.