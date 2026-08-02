השופט נעם סולברג, המכהן כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, קיים אתמול (יום ראשון) פגישת עבודה עם היועצת המשפטית לממשלה, גב' גלי בהרב-מיארה, ועם פרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן, במעמד צוותיהם. הפגישה התקיימה במסגרת ההכנות לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

במהלך הפגישה נדונו מספר נושאים הקשורים לשמירה על טוהר הבחירות, ובכללם הגברת האכיפה כנגד הפרות של חוקי הבחירות, טיפול בהשפעה בלתי ראויה על מצביעים, ואכיפת האיסור על חסימת כבישים וצירי תנועה ביום הבחירות. מטרת הדיון הייתה להבטיח את יכולתם של האזרחים למימוש זכות ההצבעה ואת תקינות ההליך הדמוקרטי.

בסיום הפגישה נמסר כי "טוהר הבחירות הוא מאמץ לאומי" הדורש שיתוף פעולה הדוק בין ועדת הבחירות, גורמי אכיפת החוק ומכלול רשויות המדינה.

אולם הפגישה עוררה תגובה נוקבת מצד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שהתבטא בחריפות כלפי היועצת המשפטית לממשלה. בן גביר כתב: "בכל מקום שידה של היועמ"שית הפושעת ותופרת התיקים תיגע, זו תהא חבלה מכוונת בטוהר הבחירות ובאמון הציבור. אני קורא לשופט סולברג לסלק אותה מכל קשר לעיסוק בבחירות."

דבריו של השר בן גביר מצטרפים למתיחות המתמשכת בינו לבין היועצת המשפטית לממשלה, ומתפרסמים על רקע ההיערכות המואצת של ועדת הבחירות לקראת מערכת הבחירות הקרבה לכנסת ה-26.