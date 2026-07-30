קמפיין נעם בבני ברק

יממה בלבד לאחר השקת קמפיין הבחירות וחנוכת מטה הבחירות המרכזי, מפלגת 'נעם לישראל' בראשות ח"כ אבי מעוז יוצאת בקמפיין חוצות רחב היקף ברחבי הארץ תחת הסלוגן: "חופשי להיות יהודי". שלטי הקמפיין, המוצבים בצמתים המרכזיים, בכבישים ובערים ברחבי ישראל, מהווים את יריית הפתיחה לקמפיין הבחירות של המפלגה.

במפלגת 'נעם לישראל' מסרו כי "נעם לישראל רצה עד הסוף. אנחנו נחושים להציל את גוש הימין ולהחזיר הביתה מצביעים רבים שמרגישים שאין כיום מי שמייצג את הזהות היהודית, הערכים הלאומיים והחזון של מדינת ישראל כמדינה יהודית". ריכוז שלטים באזורים חרדיים יצוין כי מספר גבוה של שלטים הופיע דווקא באזורים חרדים כמו בעיר בני ברק, והדבר מצביע על נסיונות של המפלגה לחדור לציבור החרדי ולהתמודד גם היא על אותם קולות שיצביעו שלא כהוראת הרבנים. המהלך מעורר תהיות בקרב פרשני הזירה הפוליטית, שכן מדובר במפלגה שמיצבה עצמה כחרד"לית ולא כחרדית, ובמיוחד לאחר הדיבורים על דמות נשית ברשימה. מכתב התראה: עמותת 'חוקתי' דורשת להסיר את הקמפיין של לייטנר דוד קליין | 28.07.26 באירוע המפלגה, עו"ד שמעון טובול - שפרש לאחרונה מדגל התורה והצטרף לנעם - התייחס לנקודה ומסר במענה לשאלת 'בבלי': "יש היום הרבה אנשים בציבור החרדי שלא רוצים להצביע לאף מפלגה. זה דבר שאסור שיקרה. הציבור החרדי חייב לצאת ולהצביע. אם אתם לא רוצים להצביע למפלגות החרדיות – יש לכם אלטרנטיבה, תצביעו 'נעם לישראל'".

קמפיין נעם בבני ברק

"רבותיי נתנו לי ברכת הדרך"

כשנשאל טובול כיצד הוא מצפה לזכות בתמיכת הציבור החרדי, שרובו מצביע בהתאם להוראת רבותיו, השיב: "מי שמקשיב לדעת רבותיו – יישר כוח, זו הדרך שעליה גדלנו. גם אני שאלתי את רבותיי, ורבותיי נתנו לי את ברכת הדרך".

לדבריו, בסקרי עומק שערכה המפלגה עולה כי חרדים רבים אינם מתכוונים להצביע כלל. "אנחנו אומרים להם: אל תבזבזו את הקול שלכם. יש לנו אפשרות להציל את עולם התורה ואת מדינת ישראל", הבהיר.

מעוז: "נהיה בית פוליטי פתוח לכולם"

גם ח"כ אבי מעוז התייחס לנקודה בשיחה עם אתר 'בבלי'. כשנשאל האם הוא קורא גם למפלגות נוספות להצטרף אליו, ובהן מפלגתו של מוטי לייטנר, השיב: "בוודאי. אנחנו נהיה בית פוליטי פתוח לכולם. כמו שבציבור החרדי יש 'ככל אשר יורוך', גם אצלנו נפעל לפי ערכי התורה, ונהיה בית פוליטי לכל מי שמאמין בדרך הזו".

בסיום הריאיון נשאל מעוז האם יש לו בשורה לציבור החרדי בתחומי התעסוקה והחינוך. הוא השיב כי בכוונתו להציג את התוכניות בהמשך מערכת הבחירות: "יש לי הרבה הצעות, אבל נשאיר אותן לקמפיין. אנחנו נהיה בית נאמן לציבור החרדי, לציבור המסורתי, לציבור הדתי־לאומי ולכלל הציבור בישראל".