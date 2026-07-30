מפלגת ישראל ביתנו בראשות ח"כ אביגדור ליברמן ממשיכה לחזק את שורותיה בקראת מערכת הבחירות. הפעם הודיעה מור דקל, פרשנית לענייני חברה וחינוך בערוץ 14 ויו"ר העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך לשעבר, על הצטרפותה למפלגה ועל תמיכתה בליברמן לראשות הממשלה.

דקל, שהובילה במשך למעלה מעשור מאבקים ציבוריים ומהלכי מדיניות בתחומי החינוך והמשפחה, מצטרפת למגמה של דמויות ציבוריות שבוחרות בישראל ביתנו כבית הפוליטי שלהן. במשך שש שנים כיהנה כיו"ר הסניף הישראלי של הארגון העולמי לגיל הרך, ושימשה כיועצת ראש עיריית פתח תקווה לענייני הגיל הרך.

"מנהיג חזק ומנוסה"

בהודעתה הרשמית, הסבירה דקל את המניעים שהובילו אותה להצטרף לזירה הפוליטית. "מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים ביטחוניים, כלכליים וחברתיים חסרי תקדים", מסרה. "כדי להתמודד איתם נדרש מנהיג חזק ומנוסה שיודע להכריע ולקבל החלטות".

"אני תומכת באביגדור ליברמן לראשות הממשלה משום שאני מאמינה שהוא מביא איתו ניסיון, אחריות, נחישות ויכולת ביצוע", הוסיפה דקל. היא הבהירה כי "אני מצטרפת לישראל ביתנו מתוך תחושת שליחות ומתוך רצון להשפיע גם מהמקום שבו מתקבלות ההחלטות".

רקע מקצועי עשיר

דקל היא בוגרת תוכניות המנהיגות "כרם" ו"עת לחנוך" של מכון מנדל, ומוכרת לציבור הרחב כפרשנית לענייני חברה, חינוך ומדיניות ציבורית שהשתתפה בפאנלים רבים בערוץ 14. במהלך שנות פעילותה הציבורית הובילה מהלכי מדיניות משמעותיים בתחום הגיל הרך והחינוך המוקדם.

"במשך שנים הובלתי מאבקים ציבוריים למען ילדים, הורים ואנשי חינוך", ציינה דקל. "אני מאמינה שהביטחון של המחר מתחיל בחינוך של היום".