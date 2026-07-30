גורמים רשמיים בפולין ובאוקראינה, לצד כלי תקשורת בינלאומיים, מדווחים הבוקר (ו') על אירוע חריג: טיל שיוט רוסי חדר למרחב האווירי של פולין והתרסק בשטחה, במרחק של כתשעים עד מאה קילומטרים ממזרח לגבול עם אוקראינה.

האירוע מעורר חשש להסלמה, שכן פולין היא מדינה חברה בברית נאט"ו – הברית הצבאית המערבית שמטרתה להרתיע את רוסיה מפני תקיפת מדינות החברות בה.

הטיל התרסק בשעות הלילה המאוחרות, בסביבות השעה 03:40 לפנות בוקר שעון מקומי, תוך כדי מתקפה אווירית רוסית נרחבת על יעדים באוקראינה. על פי הזיהוי הראשוני, מדובר בטיל שיוט מסוג Kh-101 מתוצרת רוסיה, שחדר למרחב האווירי הפולני ונחת בשטח פתוח בסמוך לכפר טרנאוה-קולוניה שבמחוז לובלין. הפגיעה יצרה מכתש שקוטרו מוערך בכעשרה מטרים, אולם למרבה המזל לא דווח על נפגעים.

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, התייחס לאירוע והצהיר: "כל האינדיקציות מצביעות על כך שמדובר בטיל שיוט רוסי מסוג Kh-101, אך אנו רוצים להיות בטוחים ב-100% לגבי סוג הטיל ומי שיגר אותו". עוד הוסיף כי "לא היה איום ישיר מכיוון שהטיל נחת באזור בלתי מיושב, והיינו מוכנים ליירט אותו אם היה ממשיך בטיסתו".

שר החוץ האוקראיני, אנדריי סיביה, אישר גם הוא את הדיווחים וציין כי "טיל שיוט רוסי מסוג Kh-101 חצה את הגבול לפולין במהלך המתקפה הרוסית המסיבית והפר את המרחב האווירי של נאט"ו". בעקבות זיהוי הטיל במערכות ההגנה האווירית, הועפו מטוסי קרב מסוג F-16 ומטוסי פיקוד ובקרה של חיל האוויר הפולני, וכוחות הביטחון המקומיים הקיפו את אזור הנפילה לצורך חקירה מעמיקה.