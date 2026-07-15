צרפת ואוקראינה חתמו השבוע על הסכם אסטרטגי שעשוי לשנות את פני המאבק במזרח אירופה. במסגרת העסקה, קייב תרכוש 16 מטוסי קרב מתקדמים מדגם דאסו ראפאל, ותקבל רישיון לייצור עצמאי של טילי שיוט ומערכות הגנה אווירית צרפתיות על אדמתה.

המהלך מהווה חלק ממתווה רב-שנתי רחב היקף של אוקראינה לנטוש לחלוטין את הפלטפורמות המיושנות מהתקופה הסובייטית, ולעבור לצי מטוסים מערבי מתקדם ואחיד. המטוסים הראשונים צפויים להגיע לשירות במהלך השנים 2028 ו-2029, כאשר תוכנית ההכשרה של צוותי האוויר והקרקע תחל כבר בחודשים הקרובים.

מעטפת הגנה ותקיפה חסרת תקדים

העסקה הנוכחית חורגת הרבה מעבר לרכש המטוסים עצמם. היא כוללת מעטפת הגנה ותקיפה רחבה שתאפשר לאוקראינה להקטין את תלותה בשרשראות אספקה בינלאומיות ולפתח יכולות ייצור עצמאיות.

במסגרת ההסכם, צרפת תספק לקייב מערכות הגנה אווירית מתקדמות מסוג SAMP/T NG לצד מערכות מכ"ם חדישות. אך החידוש המרכזי טמון בהעברת רישיונות ייצור מקומי על אדמת אוקראינה של מערכות נשק קריטיות: טילי שיוט מסוג SCALP-EG, מיירטי הגנה אווירית מסוג ASTER 30, ופצצות מונחות מדויקות מסוג AASM.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הבהיר כי חברת דאסו אוויאסיון תהיה אחראית על ייצור המטוסים, כאשר החוזה כולל גם תמיכה לוגיסטית רחבה, הכשרות בסימולטורים ואינטגרציה של מערכות הנשק המורכבות.

מהמיראז' לראפאל: שינוי מאזן הכוחות

חיל האוויר האוקראיני מפעיל כיום מטוסי מיראז' 2000-5F שסופקו על ידי צרפת, אך אלו משמשים בעיקר למשימות הגנה אווירית ויירוט טילי שיוט. הכנסתו של הראפאל לשירות משנה לחלוטין את המשוואה המבצעית.

הראפאל הוא מטוס קרב רב-משימתי המסוגל לבצע קשת רחבה של משימות מורכבות: תקיפות עומק בשטח האויב, דיכוי והשמדת מערכי הגנה אווירית, סיוע אווירי קרוב לכוחות הקרקע, ומשימות סיור והשגת עליונות אווירית. המטוס מצויד במערכות מתקדמות המאפשרות לו להתמודד בהצלחה מול מערכות ההגנה האווירית הרוסיות המובילות, בהן ה-S-300, S-400, ומערכות קצרות-טווח כמו Pantsir ו-Tor.

הראפאל (Rafale - בצרפתית: "משב רוח") נחשב לאחד ממטוסי הקרב המובילים בעולם. למטוס 14 נקודות נשיאה לנשק ומערכות בסטנדרט נאט"ו, עם יכולת נשיאת מטען מרבית של כ-9.5 טון. הוא נושא מגוון רחב של חימושים: טילי אוויר-אוויר, טילי שיוט, טילי אוויר-ים נגד ספינות, פצצות מונחות לייזר, ותותח 30 מ"מ עוצמתי.

המטוס משלב את קונספט היתוך הנתונים המרכז מידע מכל החיישנים למסכי מגע אינטראקטיביים, קסדת טייס חכמה ותצוגה עילית. הוא מצויד במכ"ם סריקה אלקטרונית מתקדם מסוג RBE2 המסוגל לעקוב אחר כ-40 מטרות ולנעול על 8 מתוכן בו-זמנית, לצד מערכת הגנה עצמית אלקטרונית בשם SPECTRA המתריעה מפני איומים אוויריים וקרקעיים ומספקת הגנה ושיבוש אקטיביים.

צעד היסטורי בדרך למערב

אם העסקה תמומש במלואה, היא תירשם כאחת מחבילות הסיוע הצבאי והטכנולוגי המשמעותיות ביותר שקיבלה אוקראינה מאז פרוץ המלחמה. מעבר להשפעה המיידית בשדה הקרב, המעבר לפלטפורמת הראפאל מקבע את מעמדה של אוקראינה כחלק בלתי נפרד ממערך ההגנה והטכנולוגיה המערבי בעשורים הקרובים.

העסקה משקפת גם את הידוק הקשרים האסטרטגיים בין צרפת לאוקראינה, על רקע השינויים הדינמיים בארכיטקטורת הביטחון האירופית. היכולת לייצר חימושים מתקדמים על אדמת אוקראינה תאפשר לקייב להמשיך ולהתמודד עם האיומים הרוסיים גם במצבים של הפרעות לשרשראות אספקה בינלאומיות.