גל תקיפות איראני עוצמתי הרעיד הלילה את בחריין, איחוד האמירויות, קטאר וכווית. במקביל לדיווחים על פיצוצים במרכזי הערים, מטוס F-15 אמריקני התרסק בכווית לאחר שהטייס נטש בכיסא מפלט. כוננות שיא הוכרזה באזור בעוד היקף הנזק בבסיסים האמריקניים נבדק (העולם הערבי)
הוול סטריט ג׳ורנל דיווח כי ישראל תקפה הבוקר בסיסים של כוחות הדיכוי של ההפגנות. דובר צה"ל פרסם תיעודים מהשמדת מטוסי הקרב של האיראנים, שהוכנו להמראה בשדה התעופה בתבריז, בעודם על הקרקע | כך זה נראה (שאגת הארי)
האיום הדיפלומטי החמור ביותר מזה שנים מטלטל את השותפות הטרנס-אטלנטית | הולנד מבהירה: אם וושינגטון תפנה עורף, אירופה תבצע 'פריצה' ל-F-35 ותשתלט על הקוד שלו בכוח | בעוד שישראל היא המדינה היחידה בעולם שזכתה בזכות הבלעדית להפעיל את המטוס עם תוכנה עצמאית מחוץ לרשת האמריקאית, בעלות הברית מאיימות כעת לפרוץ את המנעולים ולהשיג את אותה הריבונות – גם ללא אישור (חדשות בעולם)
סין חושפת את ה-J-20S, מטוס החמקן הדו-מושבי הראשון בעולם שהפך ל"צייד ספינות" קטלני. בזמן שבבייג'ינג חוגגים "ניצחון ראשון" בקרב אוויר של מטוס ה-J-10CE (היורש של ה'לביא' הישראלי) נגד טכנולוגיה מערבית, מומחים מזהירים: "קבוצות התקיפה האמריקניות נמצאות בסכנה" (בעולם)
הוא מסוגל לשאת 1.5 טון, להמריא משטחים מבודדים ולחמוק מתחת לרדאר האקוסטי • חברת Electra חושפת את ה-EL9 – כלי הטיס ההיברידי שצבא ארה"ב כבר סימן כיורש של הלוגיסטיקה הטקטית • עם 8 מנועים חשמליים ודילוג בין זירות, כך נראה עתיד המלחמות (בעולם)
הצצה למהפכה של ג'ארד אייזקמן: מטיסת הקרב הדרמטית עם אריק טראמפ ועד ל"תוכנית אתנה" שמשנה את פני נאס"א | האסטרונאוט האזרחי והמנהל ה-15 של הסוכנות, שמוביל "תור זהב חדש" בדרך להקמת בסיס קבע על הירח (בעולם)
האיום האירופי החדש נחשף: חיל האוויר השוודי מקדים את לוחות הזמנים ומחמש את מטוסי ה"גריפן" בטיל השיוט הגרמני TAURUS | הנשק שנועד להשמדת מטרות מבוצרות יאפשר תקיפות עומק קטלניות ודיוק כירורגי - צעד שמשנה כעת את כללי המשחק מול האיומים בזירה (צבא, טכנולוגיה)
פרויקט ענק לפיתוח מטוס קרב אירופי נמצא על סף קריסה בשל עימות חריף בין יצרניות המטוסים בצרפת ובגרמניה. חילוקי דעות על השליטה בפיתוח ודרישות מבצעיות מנוגדות מעמידים בסימן שאלה את עצמאותה הביטחונית של אירופה מול העוצמה האמריקאית (בעולם)
בית בצרפת נמכר תמורת מחיר נמוך במיוחד, בגלל "שכנים רועשים", בהתאם לנכתב בהודעת המכירה של הבית צמוד הקרקע | מתברר שה"שכנים" המדוברים יכולים לעשות רעש שמגיע ל-100 דציבלים, עוצמה בלתי נסבלת לחוויה באופן יומיומי, ובכל זאת, במחיר שכזה - הבית נמכר בהצלחה (חדשות, בעולם)