דרמה חריגה במיוחד התרחשה בימים האחרונים בצרפת, כאשר שריפת ענק שפרצה ביער פונטנבלו הסמוך לפריז הפכה לאחד מאירועי האש הבולטים במדינה. האזור ההיסטורי, המוכר בזכות היער העתיק וקרבתו לארמון פונטנבלו, התמלא בעשן כבד, כבישים מרכזיים נחסמו, תנועת רכבות שובשה וכ-900 תושבים נאלצו לפנות את בתיהם בבהלה מחשש להתפשטות הלהבות.

אולם הפרט שהופך את האירוע למזעזע במיוחד התגלה בחקירה: שני צעירים, שניהם ילידי 2007, נעצרו בחשד למעורבות בהצתות. אחד מהם - כבאי מתנדב, הודה לפי הדיווחים כי הצית זרדים באמצעות דלק ומצית. החשוד השני הודה, על פי הדיווח, שגרם לשריפה אחרת בטעות בעקבות סיגריה. יש להדגיש כי מדובר בשלב חקירה ובחשדות, ולא בהרשעה משפטית.

מי שאמור להציל - חשוד שהצית

הפרדוקס המטריד במיוחד טמון בזהותו של החשוד המרכזי. בזמן שמאות כבאים נאבקו בלהבות, מטוסי כיבוי הוזנקו לאזור ותושבים פונו בבהלה, אחד החשודים המרכזיים הוא דווקא אדם ששירת ככבאי מתנדב - תפקיד שמזוהה עם הצלת חיים, מניעת אסונות וסיכון אישי מול האש.

השריפה בפונטנבלו כילתה כ-1,600 הקטרים, ובשריפה סמוכה נוספת נפגעו עוד כ-450 הקטרים. בסך הכול מדובר ביותר מ-2,000 הקטרים שנפגעו בשתי שריפות סמוכות - שטח עצום שהפך בתוך זמן קצר לזירת חירום. הנזק הסביבתי והבהלה באזור היו גדולים, אם כי למרבה המזל לא דווח על הרוגים או פצועים.

מטוסי כיבוי מעל נהר הסן - לראשונה

מאמצי הכיבוי כללו שימוש במטוסי כיבוי, בהם מטוסי Canadair, ששאבו מים מנהר הסן והשליכו אותם על מוקדי האש. זו הייתה הפעם הראשונה שבה מטוסים מטילי מים פעלו באזור פריז לצורך כיבוי שריפות מהסוג הזה - פרט שממחיש עד כמה האירוע היה חריג עבור האזור.

הלהבות הובילו לסגירת כביש A6, לשיבושי רכבות ולפינוי תושבים מכמה יישובים באזור. צוותי הכיבוי פעלו במשך שעות ארוכות עד להשגת שליטה מלאה על האש, כאשר העשן הסמיך נראה ממרחקים של עשרות קילומטרים.

צרפת מתמודדת עם קיץ של שריפות

שריפת פונטנבלו מגיעה בתוך קיץ קשה במיוחד בצרפת, על רקע גלי חום, יובש קיצוני וחשש מתגברות השריפות. שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, אמר כי שנת 2026 עלולה להיות שנת שיא מבחינת שריפות בצרפת, לאחר שכבר עשרות אלפי הקטרים נשרפו ברחבי המדינה.

מתחילת השנה נעצרו בצרפת עשרות בני אדם בחשד להצתות, בהם גם קטינים. הנתון הזה מדגיש שהמאבק בשריפות אינו רק מאבק במזג האוויר וביובש, אלא גם באירועים פליליים או חשודים שעלולים להפוך תנאים מסוכנים לאסון רחב. תופעת ההצתות המכוונות הפכה לבעיה משמעותית שמעסיקה את רשויות האכיפה במדינה.

החקירה נמשכת

בשלב זה, הרשויות בצרפת ממשיכות לחקור את נסיבות השריפות ואת מעורבותם של שני החשודים. למרות הדיווח על הודאה מצד אחד מהם, יש להקפיד על ניסוח זהיר: הוא חשוד, החקירה נמשכת, והכרעה משפטית עדיין לא ניתנה.

מה שכבר ברור הוא שהשריפה ליד פריז הפכה מסיפור של מזג אוויר קיצוני ואש משתוללת - לסיפור עם טוויסט מטריד במיוחד: דווקא אדם שהוכשר לכבות אש, חשוד כעת שסייע להצית אותה. האירוע מעורר שאלות קשות על מניעים, על תהליכי מיון והכשרה של מתנדבים, ועל האופן שבו ניתן למנוע מקרים דומים בעתיד.