בגידה בלב חיזבאללה: סוכן של המוסד נלכד בביירות

פרצה ביטחונית חמורה נחשפה בלב ליבו של ארגון הטרור חיזבאללה: הרשויות בלבנון עצרו בנמל התעופה של ביירות סוכן בכיר שסיפק, לפי הדיווחים, מידע קריטי למוסד הישראלי. על פי דיווח של סוכנות הידיעות הצרפתית AFP, המעצר התבצע רגעים ספורים לפני שהמטוס המריא לעיראק, והוא מהווה מכה מודיעינית קשה לארגון.

המקור המשפטי הלבנוני שצוטט בדיווח ציין כי הסוכן אחראי לחיסול ארבעה מבכירי חיזבאללה בעקבות הדלפת מידע רגיש וקואורדינטות מדויקות. מדובר באחד המחדלים המודיעיניים החמורים ביותר שחווה הארגון בשנים האחרונות, כאשר איש שהחזיק בגישה חופשית למעגלים הקרובים ביותר להנהגה הפך ל"נכס" מודיעיני יקר ערך של ישראל.

שיטת פעולה מתוחכמת

הסוכן, תושב דרום לבנון הנשוי לאישה עיראקית, ניצל את האמון הרב שניתן בו מצד בכירים בחיזבאללה כדי לאסוף מידע רגיש ביותר. על פי הדיווח, הוא אסף נתונים החל מתנועות אישיות של המנהיגים ועד לנתונים לוגיסטיים ומטרות אסטרטגיות של הארגון.

שיטת הפעולה שלו הייתה מתוחכמת במיוחד: הוא השתמש בעיראק כנקודת יציאה לנסיעות תכופות לטורקיה, שם קיים פגישות חשאיות עם מפעיליו בשירותי הביון הישראליים. המידע שמסר היה, כך על פי המקורות הלבנוניים, "הגורם המכריע והבולט ביותר" בשרשרת פעולות ההתנקשות שבוצעו נגד ארבעה מנהיגים בכירים בדרגים הביטחוניים והצבאיים של הארגון.

מעצר דרמטי בנמל התעופה

במבצע חשאי ומתוזמן היטב בנמל התעופה רפיק חרירי בביירות, הונחתה מכה מודיעינית שמרעידה את צמרת חיזבאללה. הסוכן נעצר שניות ספורות לפני שנמלט מהמדינה, כאשר ניסיון המנוסה שלו הגיע לקיצו ברגע האחרון.

חשיפת הפרצה מגיעה בשיאו של מתח ביטחוני בלתי רגיל, כאשר הדרום הלבנוני תחת אש ישראלית כבדה. במערכת המשפטית הלבנונית מנסים כעת לקבוע האם לסוכן היו שותפים נוספים בתוך הארגון, וכיצד הצליח לחמוק מתחת לרדאר לאורך זמן כה רב.