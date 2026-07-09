פסגת נאט"ו שהתקיימה השבוע באנקרה תזכר לא רק בשל הוויכוחים הסוערים על תקציבי הביטחון או דרישותיו של דונלד טראמפ להעלות את ההוצאות הצבאיות ל-5% מהתמ"ג, אלא בעיקר בגלל מחווה דיפלומטית חריגה ופרובוקטיבית של המארח, הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן.

בצעד שהפתיע את כל הנוכחים, העניק ארדואן לכל אחד ממנהיגי נאט"ו שהגיעו לפסגה אקדח תופי מדגם Sarsilmaz SR 38 מתוצרת טורקיה. על כל אקדח נחרט שמו האישי של המנהיג שקיבל אותו, אך ההפתעה לא הסתיימה שם: יחד עם הנשק, הוגשה לכל מנהיג גם קופסה מלאה בתחמושת חיה.

סיוט לוגיסטי ומשפטי

בעוד שחלק מהמנהיגים ראו במתנה פריט אספנות מעניין, עבור ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, המתנה הפכה לסיוט לוגיסטי ומשפטי. על פי דיווחים מהטיסה חזרה לבריטניה, סטארמר חשף בפני עיתונאים כי נאלץ להשאיר את האקדח האישי שלו באנקרה.

חוקי הנשק הנוקשים בבריטניה, שהוחמרו משמעותית מאז הטבח בדאנבליין ב-1996, אוסרים כמעט לחלוטין ייבוא ואחזקה של אקדחים מסוג זה. למרות שארדואן צירף לכל מתנה מסמך אישי החתום על ידו המבטל את מגבלות הייצוא הטורקיות על הנשק, הדבר לא עזר לסטארמר מול החוק הבריטי.

בסופו של דבר, האקדח החרוט של ראש הממשלה הבריטי נשאר בטורקיה לצורך השבתה. המתנה יוצאת הדופן של ארדואן התרחשה בצל אווירה מתוחה ממילא, כאשר הפסגה לוותה בהצהרות לוחמניות של טראמפ בנוגע לשליטה על גרינלנד.

בזמן שהמזכיר הכללי של נאט"ו, מארק רוטה, ניסה לשדר עסקים כרגיל ולהרגיע את הרוחות בנוגע למחויבות האמריקאית לברית, "דיפלומטיית האקדחים" של ארדואן גנבה את ההצגה והשאירה את הקהילה הבינלאומית לתהות לגבי המסר האמיתי שמאחורי המתנה הטעונה.