המלחמה בפשיעה בחברה הערבית מגיעה למקומות הכי פחות צפויים: שוטרי תחנת טייבה פשטו בסוף השבוע על בית בקלנסווה, וכשפתחו את המקפיא המשפחתי, גילו שתחמושת וכלי נשק הוסלקו לצד מוצרי המזון היומיומיים | צפו בתיעוד מרגע החשיפה (בארץ)
טיסה פנימית שגרתית בארצות הברית פונתה בבהלה, לאחר שנוסע גילה מחסנית אקדח טעונה על רצפת המטוס | לאחר הגילוי, יחידות כלבנים של המשטרה, יחד עם רשות אבטחת התעבורה של ארצות הברית, ביטחון המולדת ופקידים ממשרד התעופה של אטלנטה, הוזנקו למקום כאשר כל הנוסעים פונו מהמטוס (תעופה)
אב ממדינת אילינוי בארה"ב עומד לדין לאחר שהרג בטעות את בתו באמצעות אקדח, בזמן שניסה לפגוע בציפור שחדרה לביתו | גם האם מואשמת בשיבוש הליכי חקירה והסתרת אירוע רצח | האב אינו חשוד ברצח בכוונה תחילה (בעולם)
כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט על ידי המחלקה לחקירות שוטרים כנגד שוטר שפגע מבלי מתכוון באדם אחר שנסע עימו ברכב | לפי כתב האישום, השוטר היה ישוב מאחור ושיחק עם אקדחו אותו הניח על ברכיו - מספר כדורים נפלטו לעבר הנוסע (חדשות)