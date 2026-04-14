תיעוד יוצא דופן שמתפרסם היום (שלישי) בידי המשטרה, חושף את הרגע שבו הצליחה המשטרה לשים את ידה על כלי נשק, סמים ורכוש גנוב רב - במהלך פשיטה על דירת מסתור בפתח תקווה.

הפעילות, שהחלה כחקירה סמויה של בלשי תחנת ראשון לציון במרחב שפלה, הבשילה אתמול בבוקר למבצע מעצרים ממוקד שבו השתתפו כוחות רבים, ביניהם לוחמי יס"מ שפלה ויחידת הכלבנים של מחוז מרכז. המטרה הייתה סיכול פעילותה של חוליית פורצים שעל פי החשד הטילה את אימתה על תושבי מרכז הארץ בתקופה האחרונה.

במהלך החיפוש בדירה, הפנה הכלב המשטרתי פאקו את תשומת לב השוטרים לעבר המטבח. למרבה ההפתעה, בתוך תנור האפייה הביתי, מצאו השוטרים אקדח עם שתי מחסניות מלאות בתחמושת כשהם מוסלקים היטב.

לצד הנשק, חשפו הכוחות את מה שנראה כ"תחנת סמים" פעילה, שכללה חומרים אסורים מסוגים שונים, כסף מזומן רב החשוד כפדיון מפעילות פלילית, וכלי פריצה מקצועיים שעל פי החשד שימשו את החשודים בסדרת ההתפרצויות המיוחסת להם בחודש האחרון.

בנוסף לציוד הפלילי, נתפסו בדירה תכשיטים רבים ורכוש יקר ערך החשוד כגנוב, אשר נלקחו על ידי המשטרה לצורך זיהוי והשבה לבעליהם החוקיים. החשודים בפרשה, תושב פתח תקווה בשנות ה-30 לחייו ותושב ראשון לציון בשנות ה-50 לחייו, נעצרו בו במקום והועברו לחקירה אינטנסיבית בתחנה. במשטרה מציינים כי מדובר במכה קשה לתשתית פלילית שנהגה לפעול בערים במרכז, תוך פגיעה ברכוש הציבור ובביטחון האישי.

הבוקר הובאו שני החשודים בפני שופט בבית משפט השלום בראשון לציון. נציג המשטרה ביקש להאריך את מעצרם לצורך המשך פעולות החקירה ואיסוף ראיות נוספות, ובית המשפט נעתר לבקשה והורה על השארתם במעצר לפחות עד ליום ה-20 באפריל 2026. החקירה נמשכת וצפויה להניב מעצרים נוספים במידה ויתברר כי היו מעורבים נוספים בפעילות החוליה.