במהלך פשיטה של בלשי מחוז מרכז על דירת חשודים בפתח תקווה, סימן הכלב המשטרתי 'פאקו' את אחד המקומות הכי פחות צפויים בבית; השוטרים פתחו את דלת התנור והופתעו לגלות בתוכו אקדח טעון, לצד "תחנת סמים" פעילה ורכוש רב שנגנב על פי החשד מתושבי המרכז | כך נראו רגעי החשיפה. צפו (בארץ)
במהלך החקירה שהחלה בהתמקדות במנגנון הוצאת כספי ציבור מעיריית נצרת אל ארגון הפשע, התפתחה בזכות גיוס עד מדינה שגויס בסיוע הרשות להגנה על עדים וכן בזכות איתור קורבנות שנסחטו על ידי ארגון הפשע במאות מיליונים לאורך שנות קיומו | היום צפויים להגיש כתב אישום (חדשות משטרה)
מומחים "עצמאיים" של האו"ם, אותם אלו שגינו את ישראל ברודפה אחר חמאס, אמרו כי הפעולות של ארה"ב כנגד סירות של ארגוני פשיעה בוונצואלה אינן חוקיות ומהוות "הוצאה להורג ללא משפט" | עד כה, חיסלה ארה"ב 27 חברים מאותם ארגונים בשש מתקפות של חיל האוויר האמריקני (חדשות)
חמישה חשודים, בהם קציני משטרה בהווה ובעבר ואזרח נוסף, נעצרו בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת פשע בתמורה לטובות הנאה | לפי החשד, ארגון פשע הצליח לחדור ליחידת להב 433 ולקבל מידע רגיש | אחד העצורים: סגן-ניצב שהיה מעורב בחקירת ראש הממשלה נתניהו ופוליטיקאים נוספים | כל הפרטים (בארץ)
אירוע חריג התרחש הערב בכפר אכסאל בצפון במהלך פעילות משטרתית לסיכול עבריינות ופשע, שוטר נפצע באורח קשה ושני עבריינים נהרגו וחברם נפצע | כלי נשק נתפסו על החשודים | לפי החשד העבריינים היו בדרכם לחיסול ונתקלו בשוטרים שארבו להם (חדשות, בארץ)