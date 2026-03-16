פול קונינגהאם, יזם טכנולוגי מסידני, הצליח להאט ואף לצמצם באופן דרמטי את גידול הסרטן של כלבתו באמצעות חיסון mRNA שפותח בעזרת ChatGPT ו-AlphaFold | הניסוי הייחודי, שנערך בשיתוף מוסדות מדע אוסטרליים, מציב תקווה חדשה ברפואה מותאמת אישית - תחילה לבעלי חיים, ואולי בקרוב גם לבני אדם (בריאות)
מדענים מארה"ב פיתחו מערכת מתקדמת לזיהוי והבנת הנביחות במגוון גזעי כלבים, שיטה המאפשרת להגדיר מילים כמו "חתול", "כלוב" ו"רצועה" וגם לחשוף דפוסים התפתחותיים ייחודיים לפי גיל ומוצא | העתיד כבר כאן: כלים חדשים עשויים לאפשר אבחון מוקדם של בעיות רפואיות אצל בעלי חיים ותקשורת אמיתית בין בני אדם לכלבים, כאשר השוק העולמי לתרגום קולי לבעלי חיים מוערך בשווי של למעלה ממיליארד דולר בשנה הקרובה (בעולם)
שיתוף פעולה בין אקדמיה לתעשייה בסין מציב סטנדרט חדש ברובוטיקה עם רובוט כלב מהיר, חזק וחכם ששובר שיאים | הכלב, שישמש למטרות סיוע רבות, נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים ומהווה הבטחה גדולה לתעשיית הרובוטיקה הסינית (טכנולוגיה)
המהפכה האיסלאמית באיראן מקצינה בצעד נוסף, לאחר שהרשויות הודיעו על איסור טיולי כלבים בשורת ערים נוספות לטהרן | המנהיג העליון אמר בעבר כי החזקת כלב הינה "דבר מגונה", אך בשלב זה טרם נקבעו קנסות למטיילי כלבים | האיראנים ממשיכים לטייל עם כלביהם, למרות הכל (חדשות, בעולם)