חבר הכנסת אוריאל בוסו (שס) הגיש אתמול (שני) שאילתה דחופה לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, בדרישה לקבל הסברים מיידיים על ההחלטה להרחיב את פעילות התחבורה הציבורית בשבתות בפתח תקווה. המהלך מגיע בעקבות חשיפת התוכנית להארכת מסלולי קווי האוטובוס והוספת נסיעות במתכונת השבת, תוך עקיפת הדרג הפוליטי.

השאילתה הדחופה היא כלי פרלמנטרי יוצא דופן המוגש רק במקרי חירום, כאשר נדרש מידע רשמי באופן מיידי. בניגוד לשאילתה רגילה שמאפשרת לשר 21 יום למתן תשובה, שאילתה דחופה מחייבת את השר לעלות לדוכן במליאת הכנסת ולהשיב עליה עוד באותו השבוע. נשיאות הכנסת מאשרת עד ארבע בקשות כאלה בשבוע בלבד, והעובדה שבוסו בחר בכלי זה מעידה על חומרת המצב.

שלוש שאלות קריטיות לשרה

במרכז השאילתה מציב ח"כ בוסו שלוש שאלות ממוקדות המבקשות לחשוף את ההצדקה להחלטות משרד התחבורה. השאלה הראשונה עוסקת במספר הנוסעים הממוצע שעשו שימוש בתחנת "בית רבקה" טרם ביצוע השינויים - נתון המהווה את הבסיס לטענה כי הקו משמש צורכי בית חולים בלבד.

השאלה השנייה מתמקדת בהארכת המסלול הדרמטית: מדוע מסלולו של קו 25 בשבת הוארך פי שלושה? קו זה פעל היסטורית מכוח היתר ייעודי כ"קו בית חולים", אך כעת צפוי לעבור לראשונה בשכונות מגורים נוספות בפתח תקווה שבהן לא הופעלה תחבורה ציבורית בשבת מעולם.

השאלה השלישית בוחנת את היקף הפעילות בפועל: האם נוספו נסיעות, והאם שעת תחילת השירות הוקדמה עבור שלושת הקווים המרכזיים - 25, 51 ו-66. התשובה שתינתן במליאת הכנסת צפויה לשפוך אור על אופן קבלת ההחלטות במשרד התחבורה בנושא רגיש זה.

הרקע: הרחבה חסרת תקדים

הגשת השאילתה מגיעה כמענה ישיר לפרסומים שחשפו את "הפעימה הקרובה" של משרד התחבורה בפתח תקווה. כפי שדיווחנו בעבר ב'בבלי', במסגרת השינויים צפויים מהלכים מהותיים באופי פעילות קווי האוטובוס בשבת.

הנתונים שנחשפו מצביעים על כך שמספר הנסיעות של קו 25 לפני צאת השבת יזנק ביותר מפי שניים - משבע נסיעות ל-16 נסיעות. בנוסף, שעת תחילת השירות תוקדם בחצי שעה, והמסלול יוארך פי שלושה מהמסלול המקורי. שכונות כמו קרית אריה, אם המושבות החדשה, הדר המושבות, קרול ונווה גן יראו לראשונה אוטובוסים עירוניים פעילים בעיצומו של יום השבת.

דאגה מרכזית שעולה מהשאילתה היא שמדובר במהלך שמתבצע ברמת הפקידות, ותוך התעלמות המפלגות הדתיות בממשלה. משרד התחבורה התחמק עד כה ממתן הסברים ברורים לציבור על השינויים, דבר שהוביל להתערבותו של ח"כ בוסו בדרישה לקבל תשובות באופן רשמי מעל במת הכנסת.