בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעיצומה של השבת לקיום הפגנות גדולות למרות המלחמה, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יצא הערב בשיעורו במתקפה חריפה וככל הנראה חסרת תקדים נגד שופטי בג"ץ | הרב תיאר את שנאתו של מרן אביו ע"ה נגד השופטים וסיכם: "שהקב"ה ישמיד אותם" (חרדים)
הצעה לסדר שהוגשה לאחרונה במועצת העיר חיפה מבקשת לרמוס את קדושת השבת ולהפעיל את הכרמלית גם ביום השביעי | ההצעה עוררה זעזוע עמוק בקרב הנציגות החרדית בעיר, שרואה במהלך ניסיון נואש לכסות על כישלונותיה של הנהגת העיר הנוכחית | 'כתב בבלי' שוחח עם חברי מועצת העיר וחברי הכנסת שהגיבו בחריפות | כל הפרטים על המאבק בעיר הצפונית (חרדים)
עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין בפסק הלכה תקיף שגרם לביטול התוכנית של הסמינר: "איסור גמור להיכנס לאתר החרמון שמחלל שבת בפרהסיא, גם אם לא משתמשים ברכבל ובמזחלות השלג" | עוד הוסיף: "כואב הלב שבכלל באים לשאול האם מותר ללכת למקום כזה, שמבזה את אבינו שבשמיים" | הפסק המלא (חרדים)
בעקבות הסערה הציבורית, ועדת הפניות הציבור תתכנס לדיון דחוף על מכרז פוד-טראקים בהרצליה המחייב פעילות בשבת • ארגון בצלמו: 'לא ייתכן שמי שרוצה לשמור שבת לא יוכל לפרנס משפחתו' | העירייה מתעקשת להמשיך במכרז חרף הביקורת (חרדים)
סיפור מפתיע: משפחה דתית שנקלעה בעל כורחה להיות בערב שבת בבית החולים, לא ידעה את נפשה מרוב צער, שכן הם לא התארגנו לשבת, אח בית החולים, התנדב להיות ה'גוי של שבת' שלהם, לאחר כמובן שקיבלו אישור מרב | הסיפור המלא (חדשות בריאות)
מאז הקמת המדינה, ידעה המדינה מאבקים ומחאות על הצביון, הרוח ודמותה של המדינה הצעירה שזה עתה קמה | אל מול פורקי העול שניסו רק להתרחק מבית אבא ולייצר 'יהודי חדש', לחמו בגבורה גדולי התורה שבכל דור ודור, לשמר ולייקר את גבולות התורה והקדושה | ברקע עצרת המיליון הצפויה היום, חזרנו אל המחאות הגדולות מקום המדינה (מגזין, חרדים)
בקריאה נחרצת ונרגשת פונים רבני חסידות ברסלב במכתב 'קול קורא' מיוחד לכלל הנוסעים לקיבוץ הגדול לאומן לראש השנה, להיזהר מפני חילול שבת בדרך | ההוראה: לעצור את המסע במקרה של חשש - "גם אם אין בידו שופר" | המכתב המלא (חרדים)
במהלך משאו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בעצרת גדולי ישראל נגד גזירת הגיוס, נשא דברים נוקבים בענייני השעה | במהלך הדברים חשף הוראה הלכתית המשקפת את חומרת ההליכה לצבא - לפיה, מותר לחלל שבת כדי לא להתגייס | צפו (חדשות, חרדים)
פרסום ראשון: במסגרת המאבק היהודי נגד פתיחת מתחם הקניות הענק בגלילות בשבת קודש, היועץ המשפטי של עיריית רמת השרון קבע בחוו"ד, כי על העירייה מוטלת
החובה לאכוף את חילולי שבת בביג פאשן גלילות | פקחי העירייה יידרשו להטיל קנסות על
העסקים מחללי השבת במתחם - כבר מהשבת הקרובה (חדשות חרדים)
גדולי ישראל מכל העדות והחוגים יצאו במכתב חריף נגד חילולי השבת במתחם 'ביג' בגלילות, וקראו שלא להיכנס למקום ולשאר חנויות הרשת בעקבות ביזיון השבת | לאחר שבהנהלת 'ביג' מסרו בתגובתם על החרדים כי "עדיף שתתגייסו", ח"כ משה גפני העביר מסר חריף: "מי שהלך ככה, עם הודעות כאלה נגד הציבור החרדי, הוא בסוף פושט את הרגל" | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות במכתב משותף והיסטורי נגד הפירצה בחומת השבת במתחם הקניות "ביג" בגלילות הרומס את קדושת השבת בפרהסיה • "קוראים להימנע מקניות, ביקורים וסיוע במקומות אלה שמחללים השבת, לרבות זכיינים ברשתות, ויש להימנע מלהיכנס גם לחנויות עם אותו שם הרשת" (חרדים)