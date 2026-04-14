בני ביטון ואורי מקלב ( צילום: הדס פרוש, אורן בן חקון/פלאש 90 )

דרמה בעיר הדרומית: חברי מועצה דתיים בעיר דימונה, החליטו לפרוש מהקואליציה העירונית, במחאה על ביזוי כבוד השבת בעיר המסורתית.

העיר, שנודעה לאורך עשורים כמעוז של כבוד לדת וקדושת השבת, ניצבת בימים אלו בפני מתקפה לא פפשוטה מצד גורמים המבקשים לקעקע את יסודות הדת ולחלל בפומבי את היום הקדוש לעם היהודי מאז הפכנו לעם. הסערה הנוכחית הגיעה לנקודת רתיחה בחודש האחרון, בעקבות מה שהוגדר על ידי רבני המקום והנציגות המקומית כ"פרצה חמורה ומסוכנת".

מכתב הרבנים לראש העיר

ראש העיר של דימונה בני ביטון נתן אור ירוק לפתיחת סניף "סופר-פארם" בעיצומו של יום השבת, וזאת תחת "מסווה" של בית מרקחת תורן. תוך רמיסה ברגל גסה של קדושת היום ושל הסטטוס-קוו העדין שנשמר בעיר שנים רבות.

בעקבות המהלך, ולאחר שכל הניסיונות להידברות ולמניעת הפרצה עלו בתוהו, קיבלו ארבעת נציגי הסיעות החרדיות והרשימות הדתיות החלטה נחושה: "לא נהיה שותפים לחילול שבת".

ראש העיר נתן אור ירוק, הפרסום ברשת

נציגי דגל התורה - נר, ש״ס והציונות הדתית הודיעו לראש העיר על פרישה מיידית מהקואליציה העירונית, תוך שהם מבהירים כי אין להם חלק ונחלה בהנהלה המאפשרת פגיעה כה קשה בציפור נפשה של היהדות.

בימים האחרונים נחשפו תוכניות נוספות של ארגונים ליברליים להרחיב את חילולי השבת באופן משמעותי.

בין היתר, כך מספרים תושבים בעיר ל'כיכר השבת', מתוכננת הפעלה של פארקי שעשועים ומתחמי "פוד-טראקים" (משאיות מזון) בשבתות.

התושבים הדתיים מודאגים וטוענים כי מדובר בחלק מתוכנית אגם דימונה במטרה למשוך קהל מחוץ לעיר ולהפוך את רחובות דימונה למרכז בילוי חילוני תוסס בשבת קודש.

הפרישה מהקואליציה

מקלב הגיע לחזק

על רקע המאבק העיקש, הגיע היום לביקור חיזוק מיוחד בעיר יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב. מקלב הגיע כדי לעמוד מקרוב על המצב ולהביע תמיכה בלתי מסויגת בנציגות המקומית העומדת בפרץ.

במהלך ביקורו נועד הרב מקלב לישיבת עבודה וחיזוק עם נציג 'דגל התורה' בדימונה, אבנר מוסאי, וחבריו לרשימת דגל התורה - 'נר' במועצת העיר.

מקלב שמע סקירה נרחבת על הלחצים המופעלים לשנות את צביון העיר ועל העמידה האיתנה של הציבור החרדי והדתי במקום.

מקלב עם הרב מוסאי ואנשי העיר

"הנציגות המקומית בראשות הרב מוסאי עושה קידוש השם בעמידתה הנחושה," אמר מקלב. "דימונה היא עיר של מסורת, עיר של כבוד לדת. הניסיונות לייבא לכאן תרבויות זרות ולפגוע בקדושת השבת הם פגיעה בכל יהודי בארץ המחפש שקט וקדושה ביום השביעי."

ביטוי עז למחאה הציבורית ניתן לראות בהחלטתו המודעת של ח"כ מקלב להימנע מפגישה עם ראש העיר במהלך ביקורו. למרות הנוהג המקובל שחברי כנסת מבקרים בלשכת ראש העיר, מקלב הבהיר כי כל עוד נמשכת הפגיעה בשבת וכל עוד חומות הקדושה נפרצות, אין מקום לישיבה משותפת.

לאחר מכן ביקר יחד עם נציג דגל התורה מוסאי באתר פגיעת הטיל בעיר שהסב נזק רב. מקלב עמד על הפגיעה במקום ודרכי הטיפול בתושבים שנאלצו להתפנות מבתיהם.

בסיום ביקורו הבטיח ח"כ מקלב כי הסיעה בכנסת תעמוד לימין הנציגות המקומית בכל הכלים העומדים לרשותה: "לא נשתוק על הניסיונות להפוך את דימונה לעיר של חילול שבת.