מול המצב המתוח בארץ הקודש: גדולי ישראל פרסמו מכתב יוצא דופן לכל אחינו בית ישראל בארץ ובגולה • שתי שבתות שלפני הפסח הן המפתח לגאולה • מחר בערב ראש חודש ניסן העצרת המרכזי בבית הכנסת 'יזדים' בירושלים • הציבור נקרא להתחזק איש איש לפי דרגתו (חרדים)
שיחת היום בעיר ביתר עילית, האברך שנענה לקריאת רבני העיר בכינוס ההיסטורי ועמד על המשמר בשערי העיר – ראה ישועה מעל לדרך הטבע | למרות ההצקות והוויכוחים עם מאחרי השבת, הוא לא נטש את משמרתו | השבוע, בראש השנה לאילנות, נסגר המעגל המרגש | הסיפור המלא (חרדים)
נתונים רשמיים חושפים: מאז הקמת הממשלה נמחקו כ-80 קווים שנסעו בעיצומו של יום המנוחה | "הציבור הדיר רגליו": משרד התחבורה ביטל השנה עשרות נסיעות נוספות לאחר שהתברר כי האוטובוסים נסעו ריקים | על פי בדיקת 'דה מרקר': למעלה מ-130 קווים בעלי היתר נותרו מושבתים מחוסר כדאיות | תיקון בחומת השבת (בארץ, תחבורה)
ףיהודי שומר מצוות שניסה להתקבל לעבודה כמנהל בחנות צמיגים נדחה בגלל שהודיע על רצונו שלא לעבוד בימי שישי בלילה וביום שבת קודש | החברה הודיעה לו כי הוא אינו מתאים לעבודה לאור דרישותיו | המועמד הגיש תביעה לגוף האחראי על מניעת אפליה - וזכה בפיצוי של 300,000 דולרים (חדשות, משפט)
צ'רלי קירק, האקטיביסט השמרני שנרצח בגיל 31, מותיר אחריו את ספרו האחרון “עצור, בשם אלוקים” | בספר, שהושלם שבועות לפני מותו, הוא מעיד כיצד התנזר מטכנולוגיה בשבת ומזמין את הקוראים לעצור, לנוח ולחוות מחדש את ערכי המנוחה (חדשות בעולם)
בית המשפט פסק כי חברת תעופה ישראלית תפצה זוג הורים וארבעת ילדיהם, לאחר שטיסתם מפריז לישראל נדחתה והמשפחה נאלצה להישאר בפריז לכל סוף השבוע | השופט ברקאי קבע כי מדובר בביטול טיסה לכל דבר, וכי האחריות על האירוע מוטלת במלואה על החברה (תעופה, חוק ומשפט)
לרגליום פטירתו של רבי רבי יעקב יוסף הרמןזצ”ל שחל בתאריך י"זתמוז – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותושל מקים עולה של תורה ויראת שמים באמריקה| הנערשסבל מחרפת רעב וישן תחת כיפת השמים שלהפארק העירוני |על סוכה מעין עולם הבאוהכנסת אורחים ללא גבול ומידה |לַעֲשׂוֹתרְצוֹנְךָ אֱ-לֹקיחָפָצְתִּי(יהדותואקטואליה)
לאחר תפילת הנץ החמה, שעה קלה לאחר פתיחת המלחמה עם איראן, נשא הגאון רבי יצחק זילברשטיין דברי חיזוק מיוחדים בבית הכנסת 'המרכזי' ברמת אלחנן, ובו פירט במה עלינו להתחזק כעת ומה מוטל עלינו לעשות | צפו (חרדים)
פרשת ויקהל עוסקת בין היתר
בחשיבות שמירת השבת |
לאורך הדורות נחלקו
הפוסקים האם יש לדון 'מחללי שבת' כמומרים או לקרבם
מתוך תקווה להשבתם |
כיצד להתייחס למחלל
שבת בפרהסיה,
ומה דינו של שומר מצוות
למחצה? (פרשת
השבוע)
כמדי שנה, נערך כנס מיוחד לכלל סגני ראשי הערים בישראל, גם השנה נערך הכנס באילת ואליו זרמו גם סגני ראשי הערים החרדים, באחד הדיונים שעסקו בנושא תחבורה ציבורית בשבת, האירוע הסלים, כאשר חלקים מהקהיל החלו לצעקות צעקות אנטישמיות בגנות החרדים | תיעוד (חדשות חרדים)
לפני למעלה משבועיים, הגיעה ילנה טרופנוב, אמו של סשה טרופנוב, אל מעונו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, כשהיא מבקשת בתחינה שהרב יתפלל למען בנה שישוחרר במהרה | הרב שמע את החיזוק העצום של המשפחה, קרא עמם פרקי תהילים וערך "מי שברך" מיוחד | השבת, סשה שוחרר מהשבי | תיעוד (חרדים)