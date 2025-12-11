מבית החולים שיבא - תל השומר, מגיע הידיעה המצערת על פטירתו של אבא מאיר (אבי) בוסו ז"ל, עלם חמודות שהתייסר ביסורים קשים ומרים, ונפטר בגיל 50 לאחר מאבק ממושך במחלה קשה | מסע ההלוויה ייערך מחר בבית העלמין ברמלה (דיין האמת)
במהלך טקסי יום הזיכרון הבוקר לזכרם של חללי מערכות ישראל, מספר אזרחים יצאו בקריאות נגד השרים שנאמו בטקסי יום הזיכרון | בבית העלמין בפתח תקווה קראו מוחים כנגד השר בוסו: "תתבייש - אתה לא עושה שום דבר למען החטופים" | באשדוד עזבו המשתתפים את הטקס הממלכתי, בזמן שהשרה עידית סילמן החלה לנאום (בארץ)
מהפכה בהכשרת הפסיכולוגים:
שר הבריאות אוריאל בוסו הכריז על
קיצור דרמטי של ההכשרה לפסיכולוגים, שישנה את פני מקצוע
הפסיכולוגיה בישראל | הצעד נועד לתת מענה
למחסור החמור באנשי מקצוע ולשפר את הנגישות
לשירותי בריאות הנפש (חדשות,
בריאות)