חבר הכנסת דן אילוז, שהודיע לאחרונה על פרישתו מהליכוד, העניק ריאיון פוליטי חושפני לאתר ווינט שבו חשף לראשונה את הדרמה הפוליטית שהתחוללה בתוך סיעת השלטון בשבועות שלאחר טבח שמחת תורה. בשיחה המפורטת, הציג אילוז קו ביקורתי חריף כלפי המפלגות החרדיות, משתלח בנציגי תנועת ש"ס, וחושף את הניסיון המאורגן שנכשל להחלפת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אילוז, שהפך בקדנציה האחרונה לאחד הקולות הביקורתיים הבולטים במפלגה בנושאי דת ומדינה, בחר לחשוף את הפרטים המלאים של המהלכים הפנימיים שהתרחשו בליכוד בעיצומה של המלחמה. הריאיון מגיע בעקבות סדרת עימותים שניהל אילוז עם הנהגת המפלגה סביב חוק הפטור מגיוס, חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה.

"שליש סיעה היו מוכנים למהלך דרמטי"

אחת החשיפות המרכזיות בריאיון נוגעת לרוחות הסוערות שנשבו בליכוד מיד לאחר אירועי שמחת תורה. לדברי אילוז, בתוך הסיעה התגבש כוח משמעותי שביקש להוביל להחלפת נתניהו באמצעות מהלך של אי-אמון קונסטרוקטיבי בכנסת – מהלך המאפשר החלפת ראש ממשלה ללא הליכה לבחירות בעיצומה של מערכה צבאית.

"שבועות אחרי הטבח, היה זרם בליכוד שניסה להחליף את נתניהו – חד-משמעית", חשף אילוז בריאיון. "אני חושב שלפחות שליש סיעה בליכוד ידעו שהדבר הנכון למדינת ישראל זה שההנהגה תתחלף. לא דרך בחירות, כי היינו באמצע מלחמה עצימה, אלא באי-אמון".

חבר הכנסת הפורש חשף כי הסיבה שהמהלך לא יצא אל הפועל בסופו של דבר הייתה חילוקי דעות פנימיים על זהות המחליף: "הסיבה היחידה אגב שזה לא הצליח היא לא כי לא היו מספיק מספרים, אלא כי רבו מי צריך להיות ראשון, מי צריך להיות הבן אדם שיחליף".

כשנשאל על אותם חברי כנסת שהיו שותפים למהלך וכיום מציגים נאמנות מוחלטת לראש הממשלה, הוא מותח ביקורת: "רואים היום את כל סיעת הליכוד עושה תחרות מי הכי קרוב ומי הכי אהוד אצל נתניהו כדי לקבל קולות בפריימריז. בזמן אמת, אחרי 7 באוקטובר, והם מוזמנים להתכחש לזה כמה שהם רוצים, אבל לפחות שליש סיעה הייתה מוכנה למהלך דרמטי". לדבריו, היוזמה ירדה מהפרק סופית כאשר יו"ר הימין הממלכתי, גדעון סער, החליט להצטרף לממשלה.

התקפה חריפה על ש"ס: "לא מזרחיות"

חלק מיוחד בריאיון מוקדש לציבור הספרדי ולתנועת ש"ס. אילוז בחר לבקר את האופן שבו מייצגת ש"ס את בוחריה וטען כי עולם התורה הספרדי הנוכחי מהווה סטייה מן המסורת ההיסטורית.

"אין דבר יותר רחוק ממזרחיות מאשר ש"ס", טען אילוז בריאיון. "כל מה שהם עושים זה לנסות להיות יותר אשכנזים מהחרדים האשכנזים. זה מתבטא בהקצנה שלהם כלפי גיוס, וזה מתבטא אפילו בלבוש שלהם. הם לא מתלבשים כמו מזרחים דתיים שהיו בצפון אפריקה".

אילוז המשיך וטען: "החרדיות המזרחית זו אנומליה היסטורית. לא היה דבר כזה, לא בצפון אפריקה ולא במזרח. זה משהו שהתחיל בארץ והיום קיים גם בחו"ל. אני לא אומר שאסור להם, אבל זו לא מזרחיות".

"השותפות עם החרדים – סכנה קיומית"

אילוז, שהתנגד לאורך כל הקדנציה לחוק הגיוס ולהסדרת מעמד בני הישיבות, הבהיר כי לשיטתו השותפות הפוליטית ההיסטורית עם המפלגות החרדיות פוגעת בעתיד המדינה. "השותפות עם המפלגות החרדיות הפכה להיות סכנה קיומית למדינת ישראל", הוא מצהיר. "זה משפט מאוד קשה ואני אסביר. קודם כל אני אומר 'מפלגות חרדיות' ולא הציבור החרדי, שהוא ציבור יקר".

לדבריו, "המפלגות עושות הכל כדי למנוע את השילוב של האוכלוסייה שהן מייצגות בכלכלה ובצבא. עוד מעט אין לנו מספיק חיילים, ובלי חיילים אין מדינת ישראל. גם אם אין מספיק עובדים ואין כלכלה מתפקדת, אין מדינת ישראל".

הוא הוסיף והזהיר מפני השלכות כלכליות: "אנחנו לא יכולים לצפות שרק חלק מהאוכלוסייה תמשיך לשלם מסים. האוכלוסייה החרדית גדלה וזה מבורך, בלי ציניות, אבל הם חייבים להשתלב. וכשהמפלגות עושות הכל כדי שהציבור שלהן לא ישתלב, הן הופכות להיות סכנה".

כשנשאל על מדיניותו של נתניהו מול הדרישות החרדיות, טען אילוז כי ראש הממשלה "רשם פה שיא חדש במה שהוא מוכן לתת להם". הוא הודה כי בעבר הנושא היה פחות קריטי מבחינתו: "זה פחות הפריע לי לפני ה-7 לאוקטובר. אז הנושא של גיוס לצה"ל היה חשוב ברמה הערכית אבל לא ברמה הביטחונית. לפני ה-7 באוקטובר פחות ראיתי את זה כמשהו דחוף. אבל אז קרה מגה-אירוע ואנחנו לא יכולים להמשיך כאילו הוא לא קרה".