הקמפיין של שרן השכל ( רשתות חברתיות )

פחות מיממה לאחר שהודיעה על התפטרותה הרועשת מתפקיד סגנית שר החוץ, נחשף הערב (רביעי) כי חברת הכנסת שרן השכל היא הרוח החיה מאחורי מפלגת ימין חילונית חדשה בשם "ישראל תחילה". המפלגה השיקה אמש קמפיין דיגיטלי נרחב המכוון ישירות נגד עולם התורה ולומדיה, תוך שימוש ברטוריקה קשה ומסיתה.

הקמפיין המסתורי, שעלה לרשתות תחת הכותרת "הימין פוקח עיניים", מציג פנים שזהותן מוסתרת ורק עיניהן חשופות. המסרים מכוונים באופן ממוקד לנושא חוק הגיוס, תוך תקיפה של מה שמכונה בקמפיין "סחטנות חרדית" הפוגעת כביכול ב"ברית המשרתים". השכל, שהרזומה הפוליטי שלה גדוש במהלכים רבים נגד בני הישיבות ולומדי התורה, התפטרה מתפקידה במשרד החוץ על רקע קידום חוק הקפאת המעצרים לתלמידי ישיבות. במכתב ההתפטרות שהגישה לראש הממשלה, תקפה בחריפות את החלטת הממשלה: "בשעה שמיטב בנינו ובנותינו נלחמים בחזית, הממשלה בחרה לקדם חקיקה המנוגדת לערכי הימין בו צמחתי". יעד של 10 מנדטים מ"הומלסים פוליטיים" בית המשפט חושף: כך הפרקליטות התערבה בבחירות לכנסת ה-21 דוד ישראלי | 14:13 לאחר שגנבו ציוד ממתחם הנובה: המשפט נערך היום אליהו לוי | 13:46 גורמים המעורבים בקמפיין החדש מסרו כי המפלגה שואפת להגיע להישג של כ-10 מנדטים בבחירות הבאות. בסביבתה הקרובה יותר של השכל אף פיזרו הערכות אופטימיות יותר של 9 עד 12 מנדטים. קהל היעד המרכזי, לדברי אותם גורמים, הוא "הומלסים פוליטיים" - אנשי ימין, ציונים, עובדים ומשרתים, החשים כי קולם אינו מיוצג עוד בכנסת. במערכת הפוליטית מעריכים כי המפלגה החדשה עשויה להוות "כליא ברק" עבור דמויות נוספות בימין הליברלי והחילוני. השמות החמים שנמצאים על הפרק כשותפים פוטנציאליים להנהגת המפלגה לצדה של השכל הם: יולי אדלשטיין, שעזב לאחרונה את הליכוד אחרי למעלה מ-20 שנה, גלעד ארדן, שהודה לאחרונה כי בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה, ואיילת שקד, שנמצאת במגעים עם אדלשטיין לקראת ריצה משותפת.

השר לשעבר גלעד ארדן ( צילום: אוליבייה פיטוסי/Flash90 )

חמשת עקרונות הברזל של המפלגה

על פי גורמים במפלגה, התנועה החדשה מציגה משנה ימנית-ציונית חילונית מוחלטת, המושתתת על חמישה עקרונות מרכזיים:

ביטחון חזק וניצחון ללא פשרות בחזיתות השונות

כלכלה חופשית וצמצום מעורבות ממשלתית

חינוך למצוינות וקידום ערכים ליברליים

הרחבת החירויות האזרחיות במדינה

אחדות ציונית אמיתית המבוססת על שוויון מלא בנטל הגיוס, החזרת המשילות בנגב ובכל חלקי הארץ, וסירוב מוחלט למה שהם מכנים "סחטנות פוליטית"

הם טוענים כי "לא נשלים עוד עם מצב שבו הציבור שמחזיק את המדינה על גבו מופקר בכנסת. משרתי המילואים, העצמאים, הצעירים ומשפחותיהם הם מרכז המדינה, והם הציבור שיקבע את עתידה".

גל פרישות על רקע המחלוקת עם החרדים

חשיפת המפלגה מצטרפת לגל של פרישות ומהלכי מחאה במפלגות הימין על רקע חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת המעצרים. חבר הכנסת דן אילוז הודיע כי לא יתמודד בפריימריז של הליכוד לאחר שהפך לאחד הקולות הבולטים במפלגה נגד חוק הפטור מגיוס וחוק יסוד לימוד תורה. גם שופט בית הדין של הליכוד, עו"ד עמנואל ויזר, הודיע על פרישה מיידית מהמפלגה והכריז כי יפעל באופן אקטיבי להחלשת הליכוד בבחירות הקרובות.

ברחוב החרדי לא מתרגשים מהמהלכים, ומציינים כי שוב נעשה ניסיון ציני להשתמש בלומדי התורה ובבני הישיבות כשעיר לעזאזל פוליטי לצורך גריפת מנדטים. בעולם התורה ממשיכים לעמוד איתן על הוראות גדולי ישראל שליט"א בנושא הגיוס, ללא קשר למהלכים הפוליטיים.