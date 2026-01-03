גורמים עוינים הצליחו לפרוץ לטלפון האישי של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, לאחר שבועיים השב"כ הודיע, למי שהייתה בעבר גם חברת קבינט - "הטלפון שלך נפרץ על ידי האיראנים" | שקד לחצה על לינק שנשלח אליה, ובאמצעותו הם הצליחו להשתלט לה על הפלאפון (ביטחון)
השרה לשעבר, איילת שקד, מצטרפת למקהלת ההסתה נגד לומדי התורה והציבור החרדי, בסוגיית הגיוס לצה"ל, ומאשימה את יו"ר ש"ס אריה דרעי כמי שאומר לצעירים החרדים: "תנו לחילונים למות, תנו לצעירים הציונים הדתיים להישרף בטנקים" (פוליטי)
ברקע הרחש בחש במערכת הפוליטית לקראת הבחירות שיהיו בקרוב או שלא, הערב דווח כי שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, נפגשה היום עם יו"ר מפלגת ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן במטרה לתאם כוחות לקראת הבחירות (פוליטי)