המפלגה החדשה ( צילום: דוברות )

באירוע מרכזי שהתקיים אמש (שלישי) באולמי 'אחוזת דניאל' בנתיבות, הושקה באופן רשמי תנועת 'אחי' - המיזם הפוליטי החדש המזוהה עם תלמידי הגאון רבי יורם אברג'ל זצ"ל. מאות פעילים ותומכים הגיעו לאירוע כדי לשמוע את קווי היסוד של התנועה שהודיעה על כוונתה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת.

יובל אלימלך, יו"ר התנועה ומנהל מוסדות החינוך של הרב אברג'ל בנתיבות, הציג את חזון התנועה, והבהיר כי התנועה תפעל לאיחוד בין חלקי הציבור בישראל ולגישור על פערים. עמדה ברורה בסוגיית הגיוס בסוגיית הגיוס הציג אלימלך עמדה מפורטת שמבקשת לאזן בין ערכים שונים. לדבריו, התנועה תומכת בכך שמי שתורתו אומנותו יוכל להמשיך ללמוד ללא חשש ממעצרים, אך הוסיף וטען: 'מי שלא לומד - צריך להתגייס'. השר אלקין בעדות חריגה: "הפוליטיקאים מכתיבים טורים שלמים" דוד ישראלי | 15:19 עוד הצהיר יו"ר התנועה כי 'אחי' תפעל להחזיר את מסלול 'המורים-החיילים', שלדבריו יאפשר שילוב של שירות צבאי עם הכשרה להוראה. כמו כן התחייב לפעול לשיפור תנאי עובדי ההוראה ולשילוב בני העדה האתיופית במוסדות החינוך. הרב אברג'ל: 'לאחד ולא לפלג' בנאום המרכזי של הערב מסר הגאון רבי חיים יוסף דוד אברג'ל, המכונה החיד"א, כי מטרת התנועה היא 'לאחד ולא לפלג'. הרב הדגיש כי הכניסה לזירה הפוליטית אינה נובעת משיקולים אישיים אלא מתוך רצון לסייע לציבורים שלדבריו אינם מקבלים מענה מספק. בהתייחסו לסוגיית הגיוס אמר הרב אברג'ל: 'אי אפשר בלי לומדי התורה ואי אפשר בלי החיילים', וציין כי לשיטתו יש למצוא את האיזון בין שני הערכים. הרב סיפר אנקדוטה מתקופתו של הגר"א שך זצ"ל, ולפיה כאשר ראש הממשלה מנחם בגין הציע להעניק לאברכים מלגה מלאה במקום מחצית, הרב שך דחה את ההצעה. לדבריו, הרב שך הסביר כי 'יש רבנים שאם לא יצטרכו כסף מהציבור כדי להחזיק תורה, הם יתנתקו מהם'.

( צילום: דוברות )

המשמעות שמאחורי השם

הרב אברג'ל הדגיש כי התנועה אינה קמה מתוך רצון להתעמת עם מפלגות אחרות. 'לא באנו להציק לאף אחד. נברך קודם כל את כל התנועות שיהיה להם שפע גדול והרבה מנדטים. אנחנו לא צריכים ארבעים מנדטים - מספיק לנו קצת, רק כדי לקיים את דברי הרב עובדיה: להחזיר עטרה ליושנה', אמר.

אחד הרגעים שעוררו את תשומת לב המשתתפים היה כאשר חשף הרב כי לדבריו, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בא אליו בחלום וברך אותו על המהלך. עוד הוסיף כי לשם התנועה יש משמעות סמלית: ''אחי' - ראשי תיבות חכם יורם אברג'ל, ו'רעי' - רבי עובדיה יוסף זצ"ל'.

רקע: מהצלחה מקומית לזירה הארצית

כפי שפרסמנו בעבר, תנועת 'אחי' מגיעה על רקע הצלחה מרשימה בזירה המוניציפלית בנתיבות, כאשר המפלגה המקומית זכתה בשבעה מנדטים בבחירות האחרונות. הרב חיים יוסף דוד אברג'ל, בנו של מחולל המהפכה הרוחנית בדרום הגאון רבי יורם אברג'ל זצ"ל, מנהל מוסדות גדולים בעיר נתיבות עם המוני אברכים בכוללים הפרוסים ברחבי הארץ.

בעבר תמך הרב יורם אברג'ל במפלגתו של הגר"מ מאזוז מול ש"ס, והמסורת הפוליטית העצמאית נמשכת גם בדור הבא. עם זאת, בזירה הארצית כללי המשחק שונים לחלוטין, ואחוז החסימה הגבוה מהווה אתגר משמעותי.

כפי שפרסמנו ב'בבלי', תנועת 'אחי' צפויה לחבור לבן גביר ולאבי מעוז, ובכנס ההשקה קראו ראשיה לפעילים להתחיל בהיערכות בשטח ולפעול לגיוס מצביעים לקראת יום הבחירות.