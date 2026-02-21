סערה וזעזוע בעיר התורה והחסידות בני ברק, הגאון המפורסם רבי חיים יוסף דוד וייס המכונה 'החיד"א', רבם של חסידי סאטמר באנטווערפן ואחיו היחיד של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא, הותקף בשבת בבוקר בביהמ"ד באבוב 45 בבני ברק • במשך דקות ארוכות הטיח המחוצף דברים קשים בפני הדיין • התגובה המדהימה של הדיין (חרדים)
לרגל יוםההילולא של גדול המקובלים רבי יהודה פתיה זצ"ל, שחל בתאריך כ"ז אב –בבלי עם שורות קצרות על דמותו הפלאית של גדול מקובלי ארץ ישראל בדורותהאחרונים | על מסירות נפשו עבור כלל ישראל והמעשה המופלא של קבורת הסתרים של הצורר אבוסייפן | " אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ" (יהדות ואקטואליה)
פרשת
השבוע,
מטות
מסעי,
אנו
מצווים על קיום הנדרים שיוצאים מפינו |
מדוע
הדיבור הוא כה חשוב לחיים "הגשמיים" של האדם?
| דבריו
הנוראים של מרן החיד"א
על האדם שמדבר לשון הרע,
וגם
התרופה הכי טובה לחיים מאושרים (יהדות,
פרשת
השבוע)
פרשתנו
פרשת חוקת – אנו עוסקים באחת המצוות
המופלאות ביותר – מצוות פרה אדומה |
אך
מה הוא אותו דבר שאין בשכל אנוש להבין?
הסברו
הנפלא של בעל החינוך,
ועד
מתי היה לישראל אר פרה אדומה?
וגם הסוד שגילה מרן חיד”א על האר”י הקדוש (יהדות,
פרשת-השבוע)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף קי"א
עסקו השבוע במחלקות ידועה אודות השכר
והעונש בעולם הבא |
האם על עבירה אחת
יורשים גהינום או שמא אפילו במצווה אחת
ניצולים ממנו?
| וכיצד מצוות הסוכה
הניחה את דעתו של יואב?
(יהדות ואקטואליה)
הפורים-רב,
החיד"א
והפלפול שהפך למסורת עליזה |
כשהחיד"א
התארח בביתו של רבה של אמסטרדם,
הוא נחשף לדרשות
ההיתוליות של "רב
של פורים"
– פלפולים שנונים,
ללא שמץ של אמת,
שהצחיקו גם את גדולי
התורה |
מה היה מיוחד בשולחן
המלכים העשוי כולו מסוכר,
ואיך דרשה מלאת הומור
פתרה קושיה בגמרא?
(יהדות ואקטואליה)
החיד"א, שהיה שד"ר עבור בני חברון במשך כמה שנים, ערך את סיפור מסעותיו בחיבור בשם 'מעגל טוב' | מהי הסיבה שכתב החיד"א את הספר? היכן היה ובאילו שנים? וגם, מתי ראה לראשונה פיל ומה היתה דעתו עליו? | ואלה מסעי (היסטוריה)
בפרשתנו,
פרשת וארא אנו עסוקים
בנישואי אהרן, ומכאן למדו חז"ל
עקרון חשוב: "הנושא אשה צריך שיבדוק
באחיה"
| מניין למדו זאת חז"ל
ומי עוד בדק באחי אשתו וגידל בנים תלמידי
חכמים | ודבריו החריפים של רבי יהודה החסיד בעניין (יהדות,
פרשת השבוע)