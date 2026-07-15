המשטר האיראני מעלה הילוך במלחמה הפסיכולוגית שלו נגד ישראל, והפעם הוא מכוון את חיציו ישירות אל גורמי תקשורת והסברה. משרד המודיעין האיראני פרסם מסמך רשמי ומפורט המרחיב את "הרשימה השחורה" של אישים וגופים שהמגע עמם אסור בתכלית האיסור. הצעד החריג חושף את הפאניקה האוחזת במסדרונות השלטון בטהרן מפני זליגת מידע החוצה ומפני חלחול של נרטיבים תקשורתיים ישראליים אל תוך הרחוב האיראני.

המסמך האיראני מנוסח בשפה משפטית נוקשה ומתבסס על מה שמוגדר בחוק המקומי כ"חוק החמרת הענישה על ריגול ושיתוף פעולה עם הציונות". בטקסט עצמו מפורטים סעיפי האישום החמורים והעונשים הדרקוניים הממתינים לכל אזרח איראני שיעז להפר את ההנחיות.

על פי תזכיר החוק המעודכן, כל שיתוף פעולה תקשורתי, העברת מידע, תעמולה או אפילו יצירת קשר טכני עם הגורמים המופיעים ברשימה, עלולים להתפרש כפגיעה בביטחון הלאומי של הרפובליקה האסלאמית. הענישה על פעולות אלו, המוגדרות ככאלו שנועדו "לעורר בהלה בציבור" או לפגוע בתדמית המדינה, כוללת עונשי מאסר בפועל של שנים רבות מאחורי סורג ובריח, ואף סילוק לצמיתות משירותים ממשלתיים וציבוריים.

עיתונאים ישראלים ברשימה השחורה

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מה שמעורר עניין מיוחד בישראל היא רשימת היעדים שצורפה לצו. לצד כלי תקשורת בינלאומיים שונים, משרד המודיעין האיראני מצא לנכון לסמן באופן אישי שורת עיתונאים, פרשנים ופעילי הסברה ישראלים בולטים. בין השמות שהוכתרו כ"עוינים" במיוחד וכיעד להימנעות מוחלטת, ניתן למצוא את הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, את פעיל ההסברה המוכר יוסף חדאד, ואת העיתונאית אמילי שריידר.

עצם אזכורם הפרטני של אישים אלו מצביע על כך שגופי המודיעין בטהרן עוקבים מקרוב, ובאופן יומיומי כמעט, אחר המתרחש ברשתות החברתיות ובתקשורת הממוסדת בישראל. הם מזהים את הדמויות בעלות ההשפעה והתהודה הציבורית הרחבה ביותר, במיוחד אלו שקולם נשמע היטב גם מעבר לים.

בעקבות פרסום המסמך, התייחס הפרשן עמית סגל להכללתו ברשימה יוצאת הדופן. בהודעה שפרסם לעוקביו, בחר סגל להגיב בהומור ובציניות האופייניים לו נוכח הסיטואציה האבסורדית. "כנראה שבכל זאת עשיתי משהו נכון", כתב סגל, כשהוא מציין כי המודיעין האיראני החליט באופן רשמי להכניס אותו לרשימת האנשים שיצירת קשר איתם עלולה להוביל לשנים ארוכות בכלא.