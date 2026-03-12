אחרי המהומות ביום ראשון, חודשו עבודות התשתית להקמת תוואי הרכבת הקלה ברחוב יחזקאל בירושלים | העבודות נמשכות במלוא המרץ גם היום תחת אבטחה משטרתית כבדה | העלות שנוספה לפרויקט באתר בעקבות ההפגנות, נאמדים במעל 300 מיליון ש"ח (חרדים)
משרד התחבורה השיק יחידת אבטחה מיוחדת לשיפור ביטחון הנהגים והנוסעים בתחבורה הציבורית. השרה רגב הבהירה: "אלימות בתחבורה הציבורית היא חציית קו אדום, והיום אנו עוברים ממילים למעשים. יחידת האבטחה המבצעית החלה לפעול בשטח" (חדשות תחבורה)
לאחר שנת שיא בהיקף הנסיעות ברכבת, משרד התחבורה ורכבת ישראל מובילים הרחבה משמעותית של השירות, הכוללת הארכת רכבות, הוספת קרונות, שילוב רכבות חשמליות מתקדמות והרחבת שעות הפעילות בפריפריה ובמרכז - כל אלה מתבטאים בתוספת של מעל 40 אלף מושבים ביום (תחבורה ציבורית)
כחלק משדרוג תשתיות המסילה ושיפור השירות הרכבתי, ובהתאם לתוכנית התחזוקה השנתית, יבוצעו במהלך סוף השבוע הקרוב "עבודות תשתית מצילות חיים החיוניות לבטיחות הנסיעה באזור בנימינה ובאזור שדרות", כך על פי רכבת ישראל | כל הפרטים (חדשות תחבורה)
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הציג היום תמונת מצב מדאיגה וחריפה במיוחד בנוגע לפרויקט התשתית הגדול ביותר בתולדות המדינה: המטרו של גוש דן | לפי המבקר, המיזם הלאומי שנועד לחלץ את ישראל מהפקקים, נמצא כעת במסלול התנגשות עם המציאות הכלכלית והניהולית (חדשות, תחבורה)
נתונים רשמיים חושפים: מאז הקמת הממשלה נמחקו כ-80 קווים שנסעו בעיצומו של יום המנוחה | "הציבור הדיר רגליו": משרד התחבורה ביטל השנה עשרות נסיעות נוספות לאחר שהתברר כי האוטובוסים נסעו ריקים | על פי בדיקת 'דה מרקר': למעלה מ-130 קווים בעלי היתר נותרו מושבתים מחוסר כדאיות | תיקון בחומת השבת (בארץ, תחבורה)
החל מיום ראשון הקרוב תעלה תדירות הרכבות בכל תחנות טבעת השרון, יבנה מערב וראשל"צ משה דיין, יבנה מזרח, אשדוד עד הלום ואשקלון | בנוסף, תתווספנה שתי רכבות נוספות, אחת בשעות הבוקר ואחת בשעות הערב, בתחנות אשקלון, אשדוד עד הלום, יבנה מזרח | כל הפרטים (תחבורה)