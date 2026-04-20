השרה רגב: 'ירושלים מובילה מהפכת תחבורה שמקדימה את כל המדינה'

תנופת הפיתוח התחבורתי בירושלים ממשיכה במלוא הקצב. בלילה באחרון (בין ראשון לשני) הושלמה אבן דרך משמעותית בפרויקט מחלף בייט, כאשר חברת מוריה ביצעה מבצע הנדסי מורכב להקמת הגשר המרכזי במחלף. העבודות כללו יציקת ענק של כ-3,000 מטר מעוקב בטון ברצף, באמצעות כ-300 משאיות ו-8 משאבות בטון שפעלו במקביל במשך 14 שעות - משעות הערב ועד שעות הבוקר.

המבצע הלילי המרשים מהווה חלק ממהפכת התחבורה שמקדמים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועיריית ירושלים, במסגרת חזון "מחברים את ישראל" של שרת התחבורה תא"ל (במיל') מירי רגב. פרויקט מחלף בייט, בהשקעה כוללת של כ-200 מיליון שקלים, צפוי לשדרג באופן דרמטי את זרימת התנועה באזור.

חיבור ישיר לכביש 1 ודרך בגין

המחלף ייצור חיבור ישיר ומהיר בין רחוב הרצוג לכביש 16, ומשם לכביש 1 ולדרך בגין. התכנון כולל שני נתיבי נסיעה לכל כיוון, לצד שביל אופניים מוסדר, והוא משתלב באופן מלא עם פרויקט נתיב התחבורה הציבורית (נת"צ) ברחוב הרצוג, אשר צפוי להסתיים בחודש מאי הקרוב.

שילוב הפרויקטים צפוי להביא לשדרוג כולל של ציר הרצוג ולחיזוק משמעותי של התחבורה הציבורית בעיר. המחלף יהווה ציר תנועה מרכזי וחלופי שיקל על עומסי התנועה הקיימים וישפר את הנגישות לבירה וממנה.

"ירושלים בחזית החדשנות התחבורתית"

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב, מסרה: "ירושלים היא לבה הפועם של מדינת ישראל, ואנו משקיעים בה מאמץ מיוחד, מתוך מחויבות עמוקה לחיזוקה ולשיפור איכות החיים של תושביה והמבקרים בה מהארץ ומכל העולם. הפרויקט הנוכחי הוא חלק מתנופת פיתוח רחבה שאנו מובילים בירושלים וכוללת את רכבת ישראל, קווי רכבת קלה, כבישים מתקדמים ונתיבי תחבורה ציבורית".

לדבריה, "אנו מקדמים בירושלים פתרונות תחבורה מתקדמים שייושמו בהמשך בכל רחבי הארץ, כדי לחבר בין חלקי המדינה, להפחית עומסים ולהנגיש תחבורה ציבורית איכותית לכל אזרח".

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, ציין: "ירושלים צומחת בקצב מהיר, והאחריות שלנו היא לוודא שיהיו תשתיות מתאימות לכלל צרכי התושבים. מחלף בייט הוא חלק מתפיסה עירונית רחבה שמבקשת לייצר עיר נגישה, מחוברת ונוחה יותר לכל מי שחי, עובד ומבקר בה. נמשיך להשקיע בכל שכונה ובכל ציר מרכזי כדי לבנות ירושלים מודרנית, יעילה ואיכותית לדורות הבאים".

יכולות הנדסיות גבוהות

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן, הבהיר: "משרד התחבורה ממשיך לקדם בירושלים פרויקטים מורכבים בהיקפים חסרי תקדים, תוך שילוב בין תכנון מתקדם לביצוע מהיר בשטח. מבצע היציקה הלילי המרשים במחלף בייט ממחיש את היכולות ההנדסיות הגבוהות ואת המחויבות שלנו להאיץ את קצב הביצוע".

לדבריו, "עם השלמת הפרויקט, תושבי ירושלים והנוסעים אליה ייהנו מתשתית תחבורתית מתקדמת, יעילה ובטוחה יותר, שתשפר משמעותית את חוויית הנסיעה ותתרום לפיתוחה הכלכלי של הבירה".

פתיחה צפויה עד סוף השנה

עם השלמת יציקת הגשר המרכזי, מתחילות העבודות להקמת הגשר השני במחלף, כחלק מרצף עבודות מואץ שמטרתו לעמוד ביעד פתיחת המחלף לתנועה מלאה עד סוף השנה.

מנכ"ל חברת מוריה, גלעד בר-אדון, מסר: "תנופת הפיתוח של ירושלים נמשכת במלוא הקצב גם ב-2026. מבצע היציקה המורכב בגשר, שיחבר בין מחלף בייט לכביש הרצוג, מקרב אותנו צעד משמעותי להשלמת הפרויקט ולפתיחתו בסוף השנה. לצד זאת, מקודמים באזור פרויקטים מרכזיים נוספים - בהם חניון 'חנה וסע' בייט, הקו הירוק של הרכבת הקלה, נת"צ הרצוג ושבילי אופניים - אשר צפויים לשנות את מפת התנועה באזור".

יצוין כי הפרויקט מתבצע במקביל למספר יוזמות תחבורתיות נוספות בירושלים, במסגרת התפיסה הכוללת של משרד התחבורה להפוך את הבירה למובילה בתחום התחבורה הציבורית והתשתיות המתקדמות בישראל.