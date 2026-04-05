ראש מערך הסייבר הלאומי חשף זינוק של 55% באירועי תקיפה מאז ה-7 באוקטובר. התוכנית הלאומית החדשה: גיוס בינה מלאכותית ומחשוב קוונטי לבלימת המערכה הבאה, שעלולה לשתק את המדינה ללא יריית כדור אחת. כל הפרטים על חומת המגן הדיגיטלית (בארץ, טכנולוגיה)
עשרות שנים השקיעה נורווגיה מיליונים בחיבור פיזי ואנושי לרוסיה, אך החלום התנפץ מול המציאות באוקראינה • כעת, בצעד שמזכיר את ימי המלחמה הקרה, אוסלו נערכת לתרחיש אימה: פיצוץ תשתיות אסטרטגיות כדי לעצור פלישה רוסית • "מה שנועד לחיבור, יהפוך למחסום" (בעולם)
העיר בית שמש לא התכוננה כראוי לסערה? על פי דיווחי התושבים, במיוחד אלו שבשכונות החדשות, הם חוו הבוקר סיוט שאין כדוגמתו ולדבריהם, "זה לא הגיוני שהעירייה לא נערכה כיאות לחורף המתקרב ולא ייתכן ששכונות חדשות סבלו מנהרות של מים עד כדי כך, שרכבי הסעות היו צריכים חילוץ ואנשים לא יכלו לצאת מהעיר" | עדויות התושבים ותיעודים מהסערה (חדשות בארץ)
מחבלים יידו אבנים לעבר גדר ההפרדה ולעבר עמדה צבאית סמוך לקלקיליה, בצה"ל פתחו באש - "זוהתה פגיעה" | במקביל, נרשמו מספר תקריות בחטיבת עציון, לאחר שפלסטינים חצו את גדר ההפרדה ואף פגעו בתשתיות ביטחוניות (צבא)