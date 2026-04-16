פרויקט המוטמנים באלעד יוצא לדרך - שינוי דרמטי בחזות העיר

בשעה טובה ומוצלחת, לאחר חודשים ארוכים של הכנות מקיפות ותכנון מדוקדק, עומדת עיריית אלעד בפתחו של פרויקט תשתיתי משמעותי שעתיד לשנות את פני העיר. בשבוע הקרוב אי"ה יחלו העבודות להתקנת פחים מוטמנים ברחבי העיר, במסגרת מהלך שנועד לשדרג באופן ניכר את תחום הניקיון והחזות העירונית.

בשלב הראשון של הפרויקט יבוצעו העבודות ברחובות שמעיה ואבטליון, ובהמשך יתקדם המהלך בהדרגה לכל רחבי העיר. על פי התוכנית המפורטת, הפרויקט צפוי להסתיים בעז"ה תוך כשנה, כאשר העבודות יתבצעו במקביל במספר מוקדים בעיר.

העבודות יבוצעו על ידי חברת "אלון", החברה המובילה בתחום, תוך הקפדה על ביצוע יעיל ומהיר ובמינימום הפרעה לשגרת חיי התושבים. על פי הנמסר מהעירייה, בכל נקודה מרגע תחילת החפירה ועד לסיום העבודות צפוי פרק זמן של כ-4-5 ימי עבודה בלבד.

ראש העיר הרב יהודה בוטבול ציין בהודעה רשמית: "מדובר באירוע היסטורי עבור העיר. לצד מהפכת הניקיון שאנו מובילים בתקופה האחרונה במסגרת תוכנית הרובעים והגדלת המשאבים במחלקת התברואה - פרויקט המוטמנים יביא לשינוי דרמטי בחזות העיר, ויעניק לתושבים סביבה נקייה, מתקדמת ואיכותית יותר".

הצי האמריקני במבצע פינוי מוקשים במצר הורמוז • טכנולוגיה מתקדמת מול איום איראני אליהו לוי | 16:00

יצוין כי הפרויקט מגיע לאחר תקופה של שיפור משמעותי בשירותי הניקיון בעיר, כאשר העירייה הגדילה את המשאבים המוקצים למחלקת התברואה והשיקה את תוכנית הרובעים המקיפה. המוטמנים צפויים להוות פתרון מתקדם לאיסוף האשפה, תוך שמירה על חזות נקייה ומסודרת של המרחב הציבורי.

התושבים מתבקשים להתאזר בסבלנות בתקופת ביצוע העבודות ולשתף פעולה עם הצוותים בשטח. העירייה הבהירה כי תעשה ככל יכולתה לצמצם את ההפרעות לשגרה ולסיים את העבודות בכל נקודה במהירות המרבית.