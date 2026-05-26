שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, חשפה היום (שלישי) בוועידת האנרגיה והתשתיות של ערוץ 14 תוכנית שעשויה לשנות את פני התחבורה במדינה. בריאיון למגיש עידו טאובר, הציגה השרה חזון מרכזי: תחבורה ציבורית בחינם לכלל אזרחי ישראל.

לפי רגב, המהלך האסטרטגי יביא להורדה דרמטית של רכבים פרטיים מהכבישים. השרה הסבירה כי העומסים והגודש בכבישים עולים כיום למשק הישראלי כ-40 מיליארד שקלים מדי שנה. לדבריה, הפניית מחצית מהסכום הזה לסבסוד מלא של התחבורה הציבורית תחולל פריחה כלכלית משמעותית, ולצד זאת תביא לירידה ניכרת במספר תאונות הדרכים.

הסתירה המדאיגה: חינם לכולם או סנקציות לחרדים?

ההכרזה הדרמטית על תחבורה חינמית לכולם מעלה מיד סוגיה נפיצה ומורכבת. בעוד ימים ספורים בלבד, אמורות להיכנס לתוקפן הסנקציות הכלכליות בתחבורה הציבורית שיושתו על ציבור לומדי התורה.

לאור החזון שהציגה השרה רגב, עולות כעת שאלות משמעותיות שנותרו ללא מענה: האם תלמידי הישיבות והאברכים יזכו גם הם לנסוע בחינם במסגרת התוכנית החדשה, או שמא הם יוחרגו וייאלצו לשלם? כיצד תנוהל הפרוצדורה הטכנית והמשפטית של מערך תחבורה חינמי במקביל להפעלת סנקציות ממוקדות נגד מגזר מסוים?

סוגיה זו, יחד עם שאלות תפעוליות נוספות לגבי מקורות התקציב ומועדי היישום, עומדת כעת במרכז השיח הציבורי סביב התוכנית. משרד התחבורה, שגם בימים אלה מתמודד עם משברים בתחבורה הציבורית, יידרש לספק תשובות ברורות לציבור החרדי.