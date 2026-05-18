למרות שלא נחת בארץ כמתוכנן, אילון מאסק – האיש העשיר בעולם ומנכ"ל טסלה – הצליח להותיר רושם עמוק על משתתפי הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה שנערכה הבוקר (שני) בתל אביב. במקום הופעה פיזית, מאסק שוחח עם באי הכנס בשיחת וידאו ישירה, ובה חילק מחמאות חמות למערכת הטכנולוגית הישראלית והבטיח בשורה משמעותית לחובבי הרכב המקומיים.

היזם המיליארדר פתח את דבריו בהתייחסות מיוחדת ליכולות החדשנות הישראליות. "אני מעריץ גדול של היזמות שמגיעה מישראל", מסר מאסק בשיחה. "ישראל משיגה תוצאות מדהימות ביחס לגודל האוכלוסייה - ובהחלט מספר 1 בעולם. אני מוריד את הכובע לישראל על החדשנות שלה". הבטחה לישראל: טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית בדרך מעבר למחמאות, סיפק מאסק גם בשורה מעשית לשוק הישראלי. לדבריו, טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית של טסלה צפויה להגיע לישראל בעתיד הקרוב. מהלך זה עשוי לשנות באופן משמעותי את פני התחבורה המקומית ולהעניק לנהגים הישראליים גישה לאחת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום הרכב. מאסק, שבשנים האחרונות הרחיב את מעורבותו בתחומי טכנולוגיה שונים מעבר לתעשיית הרכב, הוסיף כי הוא מצפה לבקר שוב בארץ בקרוב. ביקורו הקודם בישראל עורר עניין רב, והפעם הוא בחר להעביר את המסרים שלו באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. חזון דרמטי: 90% מהרכבים יונהגו על ידי בינה מלאכותית כשנשאל על עתיד התחבורה העולמית, הציג מאסק תחזית נחרצת ומרחיקת לכת. לדבריו, תוך עשור בלבד נהגים אנושיים יהפכו למחזה נדיר בכבישים. "הדרך לנהיגה בטוחה יותר מנהיגה אנושית ברורה לחלוטין", הבהיר מאסק. "עוד עשר שנים, אני מעריך שכ-90% מכלל הרכבים יונהגו על ידי מערכות של בינה מלאכותית ולא על ידי נהג אנושי". מנכ"ל טסלה הסביר את הגישה הטכנולוגית שעומדת מאחורי המערכת שלו: "הרכב יסיע אותך - לא ההפך. התוכנה של טסלה מבוססת על בינה מלאכותית ומצלמות, בדיוק כפי שאדם נוהג - ואני מצפה שהגישה הזו תהיה בטוחה יותר מכל נהג אנושי". תחזית זו מעמידה את מאסק בחזית המהפכה הטכנולוגית בתחום התחבורה, כשהוא מנבא שינוי יסודי באופן שבו בני האדם יתנייעו בעתיד.

ה־Robocar – הרכב האוטונומי הראשון בעולם ברמת אוטונומיה 4 ( צילום: יצרן )

מעבר לרכב: עולם של רובוטים וכלכלה מפלצתית

החזון של מאסק התרחב הרבה מעבר לכבישים ולתחום הרכב. היזם שיתף את משתתפי הוועידה בתמונה רחבה יותר של העתיד הטכנולוגי. "התחזית שלי לעתיד היא שיהיו יותר רובוטים תבוניים בעולם מאשר בני אדם", ציין מאסק. "יהיו רובוטים דמויי אדם בכל מקום - מי לא היה רוצה לעצמו עוזר רובוטי פרטי?"

לדבריו, המהפכה הרובוטית תשנה לחלוטין את המבנה הכלכלי העולמי. "כשרובוטים ובינה מלאכותית יבצעו משימות טוב יותר ממה שאנחנו מסוגלים לעשות - זה יגדיל את הכלכלה העולמית פי מאה", הבטיח מאסק. תחזית זו משקפת את האמונה העמוקה של מאסק בכוחה של הטכנולוגיה לשנות את חיי האנושות באופן יסודי.

אוטופיה טכנולוגית: עולם ללא רעב ומלחמות

בסיום דבריו, שיתף מאסק את תמונת העתיד האידיאלית שלו עבור המין האנושי - עולם שבו הטכנולוגיה פותרת את המצוקות הקיומיות הגדולות ביותר. "מה העתיד הטוב ביותר שאנחנו יכולים לדמיין?", שאל מאסק. "לכולם קיימת גישה למערכת רפואית יוצאת דופן, שכל מחלה ניתנת לריפוי ושאין אנשים רעבים בעולם ובשל כך אנשים חופשיים לעשות מה שהם רוצים".

החזון שלו כלל גם היבט גיאופוליטי חשוב: "אני חולם על עולם ללא סכסוך ומלחמה גלובלית - עולם שבו הטכנולוגיה משרתת את האנושות כולה, לא רק את המעטים". דברים אלו, שנאמרו בתקופה של מתיחות בינלאומית, משקפים את התקווה שמאסק רוחש לעתיד טכנולוגי שיביא עמו גם שלום ושגשוג לכלל האנושות.

הופעתו של מאסק בוועידה, גם אם מרחוק, הותירה רושם עמוק על המשתתפים והדגימה את הכוח של הטכנולוגיה לחבר בין אנשים ורעיונות גם כשהמרחק הפיזי גדול. עבור השוק הישראלי, ההבטחה להגעת טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית מהווה צעד משמעותי נוסף בהתקדמות הטכנולוגית של המדינה.